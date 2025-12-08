La trufa negra inicia la temporada: Descubre a qué precios

La campaña de la trufa negra (Tuber melanosporum) ha arrancado en el interior de Castellón con una previsión de normalidad, un escenario que el sector celebra tras años marcados por la irregularidad, las sequías y precios desorbitados. Para 2025, productores y especialistas coinciden en que habrá buena producción, estabilidad y valores contenidos, lejos de las cifras astronómicas de temporadas anteriores.

Enrique Mateu en su plantación trufera de Atzeneta. / Javier Ortí

Las condiciones meteorológicas han favorecido al hongo: las lluvias generosas de primavera y las tormentas regulares de verano han permitido un desarrollo óptimo. Sergi Marín, gerente de una plantación en Ares del Maestre, lo resume así: «La campaña apunta mejor que la del año pasado. Todo indica que será una temporada normal: las precipitaciones han llegado en el momento adecuado y las temperaturas han acompañado. No esperamos nada extraordinario, pero sí una producción estable y climatológicamente coherente».

Precios contenidos

Precios muy contenidos y diferencias por zonas El inicio de campaña ha llegado con precios en torno a los 200 €/kg, señal de que la trufa ha entrado con fuerza en el mercado. Sin embargo, el comportamiento no es homogéneo. El especialista Javier Segura, de Morella, destaca que la distribución de las tormentas ha sido clave: «Hay que distinguir entre los lugares donde han entrado más tormentas y aquellos donde apenas cayó agua. Esa diferencia explica que en algunas zonas la producción esté siendo mejor».

Respecto al mercado, Segura prevé el patrón habitual: «Habrá subida navideña, como cada año. Es probable que veamos precios cerca de los 800 €/kg, pero en general estaremos en cifras contenidas respecto a años anteriores».

La trufa silvestre, en retroceso preocupante

La visión del campo: las truferas silvestres, en retroceso El panorama cambia cuando se habla de trufa silvestre. Julio Bayot, de Ares, experto buscador con perros, advierte: «Se habrán muerto muchas truferas por las fuertes sequías de los últimos años. La silvestre está peor de lo esperado, y eso que las condiciones de este año han sido buenas».

En este punto coincide Javier Segura, quien va más allá al diagnosticar una situación crítica: «Entre los jabalís, que lo arrasan todo, y los últimos años de sequía, la trufa silvestre está herida de muerte».

Nuevas generaciones

La campaña también pone rostro al relevo generacional. Enrique Mateu, trufero de Atzeneta del Maestrat, de 33 años, confirma las buenas expectativas: «Será una temporada normal. No destacará por ser excepcional, pero tampoco nos quedaremos cortos. Las lluvias de primavera entraron muy bien», señala.

Mateu decidió emprender tras la pandemia y hoy combina gestión tradicional con nuevas herramientas digitales: «Seguimos vendiendo en ferias, pero cada vez recibimos más pedidos por la web. Enviamos en 24 o 48 horas con servicio de frío y así llegamos con garantías a cualquier punto».

Las redes sociales también forman parte de su estrategia: «La gente pregunta mucho. Publicamos contenido divulgativo para mostrar el proceso y resolver dudas. Es una forma de darnos a conocer y enseñar cómo incorporar la trufa a la cocina diaria».

El oro negro vuelve a los fogones

Con este escenario, la trufa negra vuelve a ser protagonista de la temporada invernal.

Más allá del campo, el sector mira hacia los fogones: restaurantes y cocineros ultiman los menús truferos que en las próximas semanas llevarán el aroma del oro negro a las mesas, consolidando a la gastronomía trufera como uno de los grandes atractivos del interior de Castellón.