Casi 40 entidades y empresas optan a los primeros Premios Conciliant de la Generalitat

Es la primera edición de unos galardones que reconocen las buenas prácticas en igualdad y conciliación y se otorgan en tres modalidades según el tamaño de la empresa

Trabajadores en una gran oficina.

Trabajadores en una gran oficina. / MANU MITRU / EPC

Europa Press

València

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, ha reunido a los miembros del jurado de la primera edición de los Premios Conciliant para analizar los proyectos de las 39 entidades y empresas que se han presentado a la convocatoria y optan a este reconocimiento por sus buenas prácticas en materia de conciliación, corresponsabilidad e igualdad. Antes de la reunión de deliberación, la vicepresidenta primera en funciones, Susana Camarero, ha recibido a las profesionales y representantes de entidades empresariales que forman parte del jurado, junto con el personal técnico de la dirección general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, como la presidenta de la Fundación Mujeres al Timón, Elisa Valero; la presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP), Marta Iranzo, y la directora jurídica de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Teresa Luengo.

Un encuentro en el que han compartido las visiones, los proyectos y las iniciativas implementadas con el fin de contribuir a la igualdad a través de la conciliación y la corresponsabilidad, detalla la Generalitat. Camarero ha destacado que "el principal propósito por lo que nacen los Premios Conciliant es para posicionar la conciliación como un pilar de igualdad, bienestar y competitividad consiguiendo visibilizar que la conciliación no es un discurso, sino una realidad que avanza para que mujeres y hombres puedan desarrollar sus vidas en igualdad de oportunidades".

Muestra de innovación

De la misma manera, ha valorado los proyectos que se presentan como "muestra de innovación, coherencia y compromiso real con la corresponsabilidad de las entidades y empresas, todas ellas con el factor común de poner a las personas en el centro y reconocer lo que funciona, lo que abre caminos de igualdad y lo que demuestra que otra forma de organizar el trabajo es posible y deseable".

"Poner en marcha por primera vez los Premios Conciliant es especial porque significa poner en valor a quienes ya están liderando este importante camino de conciliación y de corresponsabilidad desde sus buenas prácticas y aportando soluciones reales y medibles, porque desde el Consell tenemos claro que la conciliación no es un coste y sí una inversión para hacer una Comunitat Valenciana más justa, más igualitaria y más humana", ha subrayado Camarero.

25.000 euros en premios

Los reconocimientos de los Premios Conciliant 2025 se estructuran en tres modalidades de premios: modalidad A, orientada a empresas de hasta diez trabajadores, a cuyo ganador se otorgarán 5.000 euros; modalidad B, para firmas de 11 a 50 trabajadores, a la que se concederán 8.000 euros; modalidad C, para empresas de más de 50 trabajadores, que recibirá 12.000 euros. Además de la dotación económica, las entidades galardonadas recibirán un galardón acreditativo y los proyectos premiados deberán visibilizar el reconocimiento en todas sus acciones futuras.

Los premios están dirigidos a aquellas empresas y entidades privadas con domicilio social y fiscal en la Comunitat que hayan acreditado estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y que cuenten con un plan de igualdad vigente y registrado o, en su defecto, medidas equivalentes depositadas en los registros oficiales y que tengan proyectos destacables en materia de conciliación.

