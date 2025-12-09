Casi 40 entidades y empresas optan a los primeros Premios Conciliant de la Generalitat
Es la primera edición de unos galardones que reconocen las buenas prácticas en igualdad y conciliación y se otorgan en tres modalidades según el tamaño de la empresa
Europa Press
La Generalitat, a través de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, ha reunido a los miembros del jurado de la primera edición de los Premios Conciliant para analizar los proyectos de las 39 entidades y empresas que se han presentado a la convocatoria y optan a este reconocimiento por sus buenas prácticas en materia de conciliación, corresponsabilidad e igualdad. Antes de la reunión de deliberación, la vicepresidenta primera en funciones, Susana Camarero, ha recibido a las profesionales y representantes de entidades empresariales que forman parte del jurado, junto con el personal técnico de la dirección general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, como la presidenta de la Fundación Mujeres al Timón, Elisa Valero; la presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP), Marta Iranzo, y la directora jurídica de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Teresa Luengo.
Un encuentro en el que han compartido las visiones, los proyectos y las iniciativas implementadas con el fin de contribuir a la igualdad a través de la conciliación y la corresponsabilidad, detalla la Generalitat. Camarero ha destacado que "el principal propósito por lo que nacen los Premios Conciliant es para posicionar la conciliación como un pilar de igualdad, bienestar y competitividad consiguiendo visibilizar que la conciliación no es un discurso, sino una realidad que avanza para que mujeres y hombres puedan desarrollar sus vidas en igualdad de oportunidades".
Muestra de innovación
De la misma manera, ha valorado los proyectos que se presentan como "muestra de innovación, coherencia y compromiso real con la corresponsabilidad de las entidades y empresas, todas ellas con el factor común de poner a las personas en el centro y reconocer lo que funciona, lo que abre caminos de igualdad y lo que demuestra que otra forma de organizar el trabajo es posible y deseable".
"Poner en marcha por primera vez los Premios Conciliant es especial porque significa poner en valor a quienes ya están liderando este importante camino de conciliación y de corresponsabilidad desde sus buenas prácticas y aportando soluciones reales y medibles, porque desde el Consell tenemos claro que la conciliación no es un coste y sí una inversión para hacer una Comunitat Valenciana más justa, más igualitaria y más humana", ha subrayado Camarero.
25.000 euros en premios
Los reconocimientos de los Premios Conciliant 2025 se estructuran en tres modalidades de premios: modalidad A, orientada a empresas de hasta diez trabajadores, a cuyo ganador se otorgarán 5.000 euros; modalidad B, para firmas de 11 a 50 trabajadores, a la que se concederán 8.000 euros; modalidad C, para empresas de más de 50 trabajadores, que recibirá 12.000 euros. Además de la dotación económica, las entidades galardonadas recibirán un galardón acreditativo y los proyectos premiados deberán visibilizar el reconocimiento en todas sus acciones futuras.
Los premios están dirigidos a aquellas empresas y entidades privadas con domicilio social y fiscal en la Comunitat que hayan acreditado estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y que cuenten con un plan de igualdad vigente y registrado o, en su defecto, medidas equivalentes depositadas en los registros oficiales y que tengan proyectos destacables en materia de conciliación.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina