Se acabó el rascarse el bolsillo: el Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 en Alicante
La autopista se configura como una alternativa permanente a la autovía A-70, especialmente para el tráfico de largo recorrido, contribuyendo así a su descongestión
Miguel Vilaplana
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la liberación definitiva del peaje de la AP-7-Circunvalación de Alicante, tras comprobar la efectividad del periodo de prueba de gratuidad de la vía establecido en julio de 2024. De este modo, la autopista se configura con carácter permanente como una alternativa libre para descongestionar el tráfico de la autovía A-70, especialmente el de largo recorrido. De esta forma se convierte en realidad una larga reivindicación de los conductores tanto del propio Alicante como de los de paso.
Así, este tramo de la AP-7 pasa de estar a cargo de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a ser una vía libre de peaje gestionada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Mientras tanto, durante un periodo transitorio, SEITT continuará responsabilizándose de la explotación y conservación mientras la DGC realiza las actuaciones preparatorias para poder asumir la gestión y conservación de la autopista.
Prueba exitosa
Los usuarios de la AP-7-Circunvalación de Alicante gozaban hasta ahora de una bonificación del 100% en todos sus recorridos, en virtud de una prueba piloto iniciada en julio de 2024 para comprobar si su uso resultaría seguro, cómodo y eficaz como alternativa a la autovía A-70, que estaba al borde de su capacidad máxima.
De los análisis realizados por la Dirección General de Carreteras durante los meses en los que estuvo aplicándose la bonificación temporal, se concluyó que los indudables beneficios socioeconómicos y ambientales derivados de la citada bonificación, así como los ahorros en términos de inversión para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aconsejaban por razones de interés general, liberar definitivamente de peaje la autopista Circunvalación de Alicante.
Para ello, el citado Ministerio, liderado por Óscar Puente, consideró necesario impulsar los trámites administrativos precisos tendentes a que la liberación del peaje se lleve a cabo por los órganos competentes e impulsar la adaptación del vigente convenio que regula el régimen de gestión actual de la autopista.
En consecuencia, con el objeto de contar con un plazo suficiente para modificar dicho régimen de gestión de la autopista, y de no interrumpir los beneficios sociales y ambientales derivados de la gratuidad para el usuario de la autopista, la medida, prevista inicialmente para cuatro meses, se prorrogó en dos ocasiones, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y tenía vigencia hasta el 15 de febrero de 2026.
Con todo ello, y a la vista de los buenos resultados obtenidos en la prueba piloto, confirmados por los análisis de tráfico y la significativa reducción de emisiones contaminantes en la A-70, el Gobierno ha optado por la liberación definitiva del peaje.
Tarifas
Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado la modificación del acuerdo de 3 de diciembre de 2024 que determinaba las tarifas a cobrar por SEITT en sus autopistas para el periodo 2025-2032. Esta modificación, además de abordar la gratuidad indefinida de la AP-7, mejora la habilitación del Ministerio para establecer bonificaciones temporales de peaje en las autopistas, permitiendo que estas bonificaciones puedan ser financiadas por otras Administraciones o entidades.
El Ayuntamiento destaca que era una "constante reivindicación"
El alcalde Luis Barcala se ha felicitado por la liberación definitiva del peaje de la autopista AP-7 de circunvalación de Alicante, acordada por el Consejo de Ministros, “porque se trata de una constante reivindicación y exigencia del Ayuntamiento para descongestionar el tráfico en la A-70, que circunda todo el término municipal, y especialmente para facilitar los desplazamientos de largo recorrido y vehículos pesados a su paso por nuestro término municipal”.
“Desde hace años venimos reclamando la supresión definitiva del peaje de la AP-7 porque la primera circunvalación de Alicante, la A-70, acumula flujos de tráfico muy intensos, que estaban llegando a su capacidad máxima y afectando de lleno también a las vías de conexión con la trama urbana de la ciudad”, ha destacado el primer edil, que ha recalcado que el período de pruebas de esta gratuidad puesto en marcha en los últimos meses por el Ministerio de Transportes ha ratificado la necesidad de esta medida para beneficiar la fluidez del tráfico en Alicante y contribuir a la conservación del medio ambiente.
Barcala ha destacado “la buena sintonía” del Ayuntamiento con el Ministerio de Transportes “para seguir trabajando en otros proyectos clave de mejora de la movilidad en Alicante, que pasan por los avances de la variante de Torrellano, que permitirá la conexión ferroviaria con el aeropuerto Miguel Hernández, el enlace del Corredor Mediterráneo con el puerto y la necesaria mejora de las cercanías con Murcia”.
Asimismo, el Ayuntamiento y el Ministerio colaboran en otras actuaciones de especial relevancia como la futura urbanización del Parque Central junto a la estación de Adif, en el corazón de la ciudad, y la solución a la playa de vías junto a Casa Mediterráneo para mejorar los accesos y el entorno del Parque del Mar, así como sus conexiones con los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur.
Por su parte, el diputado de Sumar Txema Guijarro ha señalado que era imprescindible mantener la gratuidad de la circunvalación para evitar el colapso de la autovía. Sin embargo, añade, "los datos indican que es necesario abordar el problema de la saturación del tráfico desde más frentes. Uno de los ejes fundamentales para Sumar es la mejora y ampliación de la red ferroviaria".
Para Guijarro, "sin la modernización de las Cercanías hacia Murcia, sin una conexión digna con los valles del Vinalopó y l'Alcoià y sin una apuesta clara por un transporte metropolitano en la comarca de l’Alacantí, seguirán aumentando los desplazamientos por carretera, lo que debe convertirse en el principal objetivo a reducir".
