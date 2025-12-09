Alicante concede una calle al fundador del Nou Manolín

El Ayuntamiento de Alicante renombrará la calle Villegas, en la que se ubica el histórico Nou Manolín, para bautizarla con el nombre del fundador del establecimiento: la vía pasará a llamarse "restaurador Vicente Castelló". Una solicitud respaldada por más de una quincena de colectivos y asociaciones empresariales, que consideran necesario reconocer a uno de los negocios más internacionales de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el cambio de denominación de la citada calle Villegas, en el entorno de Castaños, que pasará a recibir el nombre del restaurador que la puso en el mapa con la apertura del ya histórico Nou Manolín y su mundialmente conocida barra. Todo ello para poner el broche a un año en el que Alicante ha sido la Capital Española de la Gastronomía.

Vicente Castelló no solo es empresario y hostelero de prestigio, sino todo un referente de la cultura gastronómica alicantina. En su restaurante Nou Manolín se fraguó el concepto de barra que ha servido de inspiración a muchos otros. El profesional es también un enamorado de Alicante con múltiples distinciones: Premio Nacional de Gastronomía, concedido por la Real Academia de Gastronomía en 2018; Premio Importante de INFORMACIÓN; Premio Magistral de Hostelería; Medalla de Plata al Turismo concedida por la Diputación Provincial de Alicante; Premio AEFA 2003, concedido por la Asociación Provincial de la Empresa Familiar de Alicante; Medalla de Oro al Trabajo concedida por el rey Juan Carlos I en 2004.

Decisión aplaudida

Una decisión solicitada por el Patronato de Turismo Costa Blanca; la Unión Empresarial Provincial de Alicante, UEPAL; Facpyme; el restaurante La Finca, de la chef Susi Díaz; la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, Apeha; la Asociación de la Empresa Familiar Provincial de Alicante, Aefa; la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, Jovempa; la Asociación de Empresarios de Guardamar del Segura, Adepsa; la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante, FOPA; la Cámara de Comercio de Alicante; Lucio Blázquez, fundador del Restaurante Casa Lucio de Madrid; Ibermutua; Asociación de Comerciantes y Afines Corazón de Alicante; la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, APHA; la Asociación de Restaurantes de Alicante, ARA; Chocolates Pastry Escuela Torreblanca; y el Círculo Empresarial de Elx y Comarca, Cedelc.