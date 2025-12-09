De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca

Más que las tradicionales familias políticas, como el sector cristiano, liberal o el valencianista, en el nuevo PPCV de Juanfran Pérez Llorca tienen peso otras ‘familias’, en concreto algunos matrimonios. El primero tiene pasaporte de la Marina Baja, comarca de procedencia del recién elegido president.

Juanfran Pérez Llorca (Finestrat, 1976) cuenta como gran consejero con David Serra (Benissa, 1969), el que fuera número tres del PPCV en tiempos de Francisco Camps como responsable de Organización, alejado hoy de puestos orgánicos e institucionales. Serra, con despacho de abogados en Valencia, ha sido una persona decisiva en el aterrizaje de Llorca en Valencia, aconsejando tanto en los movimientos internos, en busca de equilibrios entre Valencia y Alicante, históricamente enfrentados dentro del PPCV, como en la configuración del nuevo Consell.

A través de él, por ejemplo, habría llegado el nuevo president a antiguos colaboradores de Camps cualificados, como Henar Molinero o Jacobo Navarro de Peralta, fichados para la sala de máquinas del Palau y con los que Serra coincidió. Serra ha sido de casi todo en el partido: desde liderar las nuevas generaciones a controlar la estructura como vicesecretario regional, además de ocupar una secretaria autonómica del Consell. Pero hoy ‘asesora’ a su amigo de comarca desde fuera.

Desde que salió de la primera línea y condenado por la financiación irregular del partido, no ha vuelto a la política en activo. Le va mejor en su despacho de abogados de Valencia que en la política, representando a administraciones y a empresas en contenciosos. Finestrat, el municipio del que Pérez Llorca ha sido alcalde una década, también es cliente.

Serra ni ocupa responsabilidades en el actual PP ni tampoco ha querido enrolarse en la campaña de ‘reconquista’ de Francisco Camps cuando le llamaron meses atrás. La amistad entre Camps y su antiguo número tres sobrevivió a los problemas judiciales, pero al igual que otros se ha mantenido al margen.

Además de su influencia sobre el president, el de Benissa está casado con Magdalena González de la Red, diputada autonómica con asiento en la Mesa de las Corts y mujer de confianza de Llorca en el grupo popular. Ella, de hecho, fue quien ascendió a la vicepresidencia segunda de la cámara en marzo pasado cuando el PSPV dejó la plaza libre y se ha rumoreado con la posibilidad de un salto al Consell que no se ha dado. La minoría parlamentaria en la que se encuentra el PPCV, donde necesita el apoyo constante de Vox, le hace ser una pieza clave en la cámara.

Díez-Climent

Hay más matrimonios ‘de moda’ en el nuevo PPCV. El nuevo conseller de Presidencia, y hombre fuerte del Consell, José Díez, está casado con Julia Climent Monzó, tercera teniente de alcalde y concejala en el Ayuntamiento de València. Este fichaje se ha leído en clave interna como un guiño a la alcaldesa Catalá, quien ha sido señalada durante todo el proceso de relevo de Mazón como la candidata favorita de Génova para desembarcar en el Palau, frente a lo que ella se ha mostrado siempre contraria.

No obstante, la conexión de Díez con Llorca no viene tanto de la alcaldesa sino que ya formaba parte del equipo de Mazón y, de hecho, estaba muy conectado también a la Marina Baja. El nuevo vicepresidente agradeció en su asunción de responsabilidades la confianza que le prestó Mazón para montar una dirección general (la de Proyectos Estratégicos) "de la nada". Un despacho y apenas un puñado de funcionarios después se ha convertido en alguien que lleva la manija interna, tomando también la responsabilidad de ser el secretario del Consell.

Ortí-Montes

Con los cambios de los últimos días hay otra pareja que gana foco: la que forman la nueva consellera de Cultura María del Carmen Ortí Ferre (de Xirivella aunque políticamente procede también del Ayuntamiento de Valencia) con Enrique Montes, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y quien ya estuvo al frente de este organismo en la anterior etapa de Alberto Fabra, entre 2012 y 2014.