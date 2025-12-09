Los 'microdatos' del nuevo Consell: 19 altos cargos más que en 2023 con refuerzo en Presidencia

Los doce miembros que componen el nuevo pleno del Consell posaron sobre las escaleras del patio gótico del Palau de la Generalitat para la tradicional fotografía de grupo nada más tomar posesión de sus cargos. Es la imagen oficial del Ejecutivo autonómico de Juanfran Pérez Llorca. Esta se amplía en el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat) donde el retrato se expande y muestra los 140 cargos que componen el Gobierno valenciano entre secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales, comisionados y los dos delegados del Consell en Castelló y Alicante además de sus competencias.

En un momento donde los microdatos se han establecido como el petróleo digital, los decretos publicados estos últimos días antes del puente suponen un primer pozo sobre el que sacar información de los primeros pasos de la Administración Llorca. La lupa de su lectura deja concreciones de responsabilidades llamativas, salto de funciones entre departamentos sobre el papel, comparaciones curiosas y la confirmación teórica de que al Consell le ocurre durante la legislatura lo mismo que al universo: que se expande.

El abismo ideológico que el Botànic y el PPCV quieren imponer entre sí no impide para que a los 'populares' les suceda en cuanto al reparto de cargos lo mismo que le pasó a la izquierda en sus ocho años de mandato. Se empieza con la idea de la contención, de la Administración "sin grasa", en línea, definida, casi de gimnasio para presumir del control hecho respecto al pasado, pero el acontecer de los años, las gestiones o los desaguisados acaba provocando que cada nueva remodelación del Consell requiera tirar mano de más y más puestos.

El último recuento, el del nuevo Ejecutivo autonómico que encabeza Llorca, sube la cifra total a 140 altos cargos donde están el president, once consellers, 28 secretarios autonómicos, 86 directores generales, 11 subsecretarios, dos comisionados y dos delegados del Consell. Todos ellos sin contar a los máximos responsables de las empresas públicas como Ferrocarrils de la Generalitat, Labora, el Instituto Valenciano de Finanzas o el Ivace. Todos ellos tienen rango de director general y son impulsados en su mayoría por el Consell, que acaba responsabilizándose de su gestión.

Crecimiento durante la legislatura

Estos 140 altos cargos son nueve más de los que había antes de que dimitiera Carlos Mazón y se llevara a cabo una reestructuración del Consell, 19 más que los que compusieron el primer Ejecutivo de PP y Vox en julio de 2023, cuatro más de los que iniciaron la segunda legislatura del Botànic en 2019 o 42 más de los que iniciaron la andadura de la izquierda hace una década, en todos los casos sin contar las empresas públicas. Claro que en el caso del segundo gobierno encabezado por Ximo Puig el número de altos cargos se elevó en los siguientes cuatro años hasta los 151.

En una revisión pormenorizada destaca el crecimiento del área de Presidencia, elevada a una vicepresidencia (segunda) y con conselleria con ente propio diferenciado de Llorca. Esta la encabeza José Luis Díez y cuenta con otros 25 altos cargos, la que más con diferencia y con un incremento de cinco miembros más respecto a Mazón en un intento de dotar de más músculo político y organizativo al Palau que también se queda con la Secretaría del Consell, antes responsabilidad de Susana Camarero.

Entre las novedades está la asunción de las responsabilidades de política lingüística con una dirección general propia, la subdivisión en tres de las funciones de Comunicación, el desglose de Relaciones Institucionales respecto a Protocolo y Organización (donde ha sido renombrada María Jesús Frigols, quien acompañó a Mazón al funeral de Estado de la dana), un departamento de Análisis, Estudios y Políticas Públicas y un área propia para Fondos Europeos, que salta desde Hacienda.

Cambio competencias

El nuevo destino de José Antonio Rovira ha ganado tres altos cargos con las funciones de Función Pública y Simplificación Administrativa, responsabilidades que llevará Cayetano García, anteriormente en el núcleo duro de Mazón. La lupa sobre la estructura también deja movimientos llamativos en nombramientos y destituciones que hasta ahora habían pasado por debajo del radar como el que la única subsecretaria que no continúa es la de la Conselleria de Industria Elena Lumbreras, hermana de Santiago Lumbreras, parte del círculo más cercano del anterior president.

Los 'microdatos' del DOGV también ponen letra a la música que deja siempre el baile de competencias entre conselleries. Así, por ejemplo, sitúa en la vicepresidencia de Camarero, y en concreto en el área de Diversidad, las cuestiones relacionadas con "personas migrantes", aunque fuentes de este departamento especifican que los asuntos de centros de menores migrantes no acompañados se van a la nueva Conselleria de Servicios Sociales. También enmienda la primera distribución del DOGV y deja las emergencias sanitarias en Sanidad salvo en las situaciones de catástrofe, que se pasan a la Conselleria de Emergencias.