Una acusación popular pide citar como testigo a tres directivos de FGV y al secretario autonómico que advirtió a Mazón de "un problema gordo en el metro" en la dana

La Federación estatal de trabajadores de las administraciones públicas de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), que ejerce la acusación popular en la causa de la dana, ha pedido en un escrito presentado ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que se cite a la cúpula de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), incluído Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, vicepresidente del consejo de administración de FGV. Y que la tarde de la dana se encontraba en las instalaciones ferroviarias de Valencia Sud.

Dos llamadas a Mazón del vicepresidente de FGV

Este último detalle es, precisamente, el banderín de enganche que arguye la Fetap-CGT para solicitar su declaración ya que Javier Sendra fue uno de las personas que logró hablar con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón durante la tarde del 29-O. Y en dos ocasiones. Mazón y Sendra se comunicaron a las 19.34 y 19.41 horas. Justo en la franja horaria de 19 a 20 horas que el exjefe del Consell no aclara desde hace trece meses. Y en los momentos en los que el agua del barranco del Poyo ya debía haber arrasado las instalaciones de València Sud, donde FGV tiene su sede central y donde estaba ubicado el puesto de mando.

"Un problema gordo en el metro"

La Fetap-CGT añade que "según manifestó José Manuel Cuenca [jefe de gabinete de Carlos Mazón], en su declaración testifical fue el motivo por el que a las 19.41 horas [Mazón] le dijo que iba a ir a l'Eliana con el señor [Josep] Lanuza [el asesor que el PP pagaba a Mazón] porque había hablado con Sendra que había un problema gordo en el metro".

Mazón sólo le habló de Forata

El abogado de la Fetap-CGT también recuerda que el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, también manifestó a la Cadena Ser haber hablado varias veces ese día con el señor Mazón. “Según Sendra, Mazón le llamó para interesarse por las líneas de metro cortadas por las intensas lluvias. Sendra estaba atrapado en el puesto de control de mando de Metrovalencia arrasado por la barrancada. Dice que no hubiese acudido a ese lugar si hubiese conocido del desbordamiento del Poyo. En la llamada, Mazón, dice Sendra, solo le trasladó la preocupante situación del embalse de Forata”.

Directivos conectados al Cecopi del 29-O

Igualmente, la Fetap-CGT también solicita la declaración del director gerente de FGV, Alfonso Novo, también firmante del “Informe sobre incidencias ocurrida en la explotación de Metrovalencia el día 29 de octubre de 2024” y que también se encontraba en el complejo de València Sud; pide que comparezca también José Pascual Rubio Alemany," jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en tanto que responsable de emergencias de FGV, que el 29 de octubre de 2024 se encontraba al parecer en Madrid en un Congreso sobre protección de infraestructuras y resiliencia de entidades críticas y que siguió al parecer de forma telemática la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado)". Y de Francisco José García Salas, "jefe de la Unidad de Servicios al Público quien también estuvo conectado online en el Cecopi por FGV y que tuvo que desalojar su despacho al iniciarse la entrada de agua en el complejo de València Sud".

Un trabajador lesionado que podría personarse como afectado

Unas comparecencias que para el sindicato estarían justificadas porque "del informe de FGV se desprende que un trabajador que estaba presente en el complejo de Valencia Sud de FGV resultó lesionado de cierta consideración con fractura en la pierna con herida sangrante, por lo que se interesa se oficie a FGV a fin de que identifique al trabajador lesionado" y pueda testificar como "perjudicado por las lesiones sufridas y para dar cuenta de lo acontecido en el Puesto de Mando de FGV" en València Sud, que quedó completamente arrasado.

Información de la barrancada a las 18.45 horas

Además, según el informe aportado por la Fetap-CGT, "tras revisar las actas de FGV y los registros de incidencias, concluye que la Administración autonómica disponía de información suficiente para haber activado medidas preventivas decisivas, especialmente desde las 18:45 horas, cuando se tuvo conocimiento de un incremento súbito del caudal en la rambla del Poyo".

Problemas desde "primera hora"

Fetap-CGT también subraya que FGV comunicó problemas desde primera hora del día, con cortes de circulación en varios tramos, fallos eléctricos y de comunicaciones, trenes aislados y situaciones de riesgo que afectaron tanto a trabajadores como a viajeros. El Puesto de Mando de Metrovalencia acabó completamente inundado, lo que obligó a evacuar a su personal y provocó una caída que tuvo como consecuencia una rotura abierta de tibia y peroné de un trabajador, cuya identidad se ha solicitado al juzgado para su citación como perjudicado.

"Fallos de coordinación"

El sindicato considera que los hechos descritos evidencian "fallos de coordinación, ausencia de seguimiento de los cauces, falta de comunicación efectiva a los ayuntamientos y una aplicación deficiente de los procedimientos de protección civil". Según la Fetap-CGT, “la Generalitat no actuó con la diligencia debida pese a disponer de información determinante para activar medidas preventivas”.