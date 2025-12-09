Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas

La joya arquitectónica más icónica del paseo Pilar Coloma de Benicàssim inicia una nueva etapa. Villa María, la emblemática mansión neoclásica construida hace un siglo en la Ruta de las Villas, recupera ahora toda su esencia tras una cuidada restauración impulsada por una familia de California profundamente enamorada de Benicàssim. La vivienda, adquirida en julio de 2022, vuelve a la vida como casa de recreo utilizada a menudo por sus propietarios, que solo permiten estancias excepcionales en los periodos puntuales en los que no pueden disfrutarla.

La propiedad, protegida por su alto valor patrimonial, ha sido remodelada por el estudio Merelo Arquitectura, con Chema Merelo y Paco Pons al frente, y un interiorismo firmado por Summun Estudio, bajo la dirección de Rosa Capello, que ha reinterpretado su carácter mediterráneo con un estilo actual, luminoso y sofisticado. El resultado respeta la estructura original y revitaliza sus espacios con una elegancia muy cuidada.

La agencia internacional Lovely Properties, dirigida por Mónica Gordillo, gestiona su disponibilidad esporádica para estancias selectas y ha mostrado en su perfil de Instagram el interior de la villa en un vídeo que ha despertado una notable expectación por la belleza del proyecto. «Villa María es una joya que fuera no conoce nadie y que sorprende a todo el que la ve por primera vez», afirma Gordillo, convencida del atractivo patrimonial de la Ruta de las Villas.

El propietario —actualmente residente en València— descubrió Benicàssim por recomendación y la fascinación fue inmediata. Con un paseo por la vía verde, el Desert de les Palmes y el Pilar Coloma la familia quedó prendada de la arquitectura histórica, del clima y de esa atmósfera elegante y tranquila que caracteriza a esta franja litoral. Al conocer que Villa María estaba en venta, no lo dudaron: era el lugar perfecto para crear su casa de recreo mediterránea.

«Querían conservar todo lo que fuera posible, desde la cerámica antigua hasta los elementos estructurales que definían el alma de la villa», explican desde la agencia. Tras décadas de abandono desde su etapa como restaurante, el interior se encontraba muy deteriorado y ha sido transformado con una sensibilidad exquisita que ha devuelto a la villa la vida que tuvo.

La familia acude a la casa con frecuencia, especialmente fines de semana. Por ello, remarcan que la compra no estuvo motivada por el alquiler, que consideran una opción secundaria y muy limitada, pensada únicamente para los momentos en los que no pueden usarla.

La icónica mansión del paseo Pilar Coloma de Benicàssim recupera su esplendor tras décadas de abandono. / Eva Bellido

Experiencias exclusivas

Villa María es hoy una de las residencias más impresionantes del litoral español. Con seis habitaciones, nueve baños, una cocina, gimnasio, aparcamiento para cinco vehículos y tres plantas más torreón, ofrece un nivel de confort extraordinario en primera línea del Mediterráneo.

La rehabilitación incorpora espacios ideados para el disfrute en familia, como una sala de cine privada, con decoración inspirada en clásicos del cine y series, un elemento muy habitual en viviendas exclusivas de Estados Unidos. Además, cuenta con un amplio cuarto de juegos con billar y ping-pong, pista de baloncesto, piscina climatizada con jacuzzi y una espectacular barbacoa exterior rodeada de los jardines históricos.

El interior combina arquitectura burguesa de principios del siglo XX con un diseño contemporáneo muy chic, que integra estanterías fucsia brillante, arte contemporáneo, piezas icónicas y colores acento como azul profundo, rosa vibrante o verde esmeralda.

La intervención exterior ha sido diseñada por Gustavo Marina (GM Paisajistas), que refuerza la elegancia original del jardín seleccionando plantas resistentes al agua, adaptadas al clima mediterráneo para garantizar su sostenibilidad y belleza durante todo el año.

Para garantizar la tranquilidad y conservación de la villa, cualquier estancia excepcional pasa por una entrevista previa y queda estrictamente limitada, sin permitir celebraciones ni fiestas.

Benicàssim, el nuevo deseo internacional

El regreso de Villa María supone un capítulo importante para la Ruta de las Villas, un conjunto de 51 residencias históricas que nacieron como casas de recreo de la burguesía castellonense y valenciana en los años 20, cuando Benicàssim era conocido como el Biarritz valenciano. Más tarde, algunas de estas joyas arquitectónicas se transformaron en restaurantes y espacios de eventos, como Villa María y Villa del Mar, donde se celebraron bodas, comuniones y encuentros sociales durante años.

Villa del Mar —junto a Villa Isabel— fue también adquirida hace una década por una familia ucraniana y recuperada como mansión privada, otro ejemplo del creciente interés por estas propiedades singulares.

Según explica la propia agencia Lovely Properties, el mercado internacional mira cada vez más hacia Benicàssim, en general: «He vendido casas a argentinos, chilenos, dominicanos, holandeses, ingleses… todos se enamoran en cuanto lo pisan». «Vienen por primera vez y se sorprenden del clima, del paseo, del ambiente tan especial. Y luego vienen sus amigos, y compran otra. Es un efecto cadena».

En la actualidad, solo permanecen como restaurante Jimena, en Villa Dávalos, y Villa Sofía, mientras que el exterior de Villa con Torre acoge celebraciones vinculadas al Hotel Voramar.

Vertiente social y cultural

La revitalización de Villa María se integra en este proceso de recuperación patrimonial en la Ruta de las Villas, donde varias residencias históricas recobran su vertiente social o cultural. Villa Elisa, funciona hoy como palacete municipal con actividades educativas, sociales y culturales, además de acoger bodas civiles. Y Villa Ana —justo al lado de Villa María— alberga el Espai Cultural de la Mar, que combina biblioteca, talleres y presentaciones literarias.

La recuperación de estas joyas arquitectónicas devuelve vida y significado a uno de los enclaves más admirados del Mediterráneo, un auténtico tesoro de Benicàssim que vuelve a brillar con la intensidad de sus mejores épocas.