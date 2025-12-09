El futuro de la Ingeniería Industrial está en la Comunitat Valenciana

La Ingeniería Industrial juega un papel clave no solo para la industria, sino también para el conjunto de toda la sociedad. Las y los profesionales del sector impulsan soluciones innovadoras que optimizan procesos y recursos, dando respuesta a retos actuales como la seguridad de las infraestructuras ante catástrofes extremas; la descarbonización de la actividad económica; o el colapso del sistema asistencial.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universitat Politècnica de València forma cada año a centenares de ingenieros e ingenieras industriales con su máster específico. Jóvenes capaces de liderar la transformación tecnológica, energética e industrial que va a impulsar el desarrollo económico y social de nuestro territorio. Conscientes del enorme potencial que tiene el talento valenciano, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ha celebrado la XVI edición de los Premios TFM del COIICV de Valencia, con el impulso de Caixa Popular, unos reconocimientos que celebran el trabajo bien hecho de los recién egresados y que ratifican el compromiso de la entidad por estar a su lado desde el inicio de su carrera profesional.

La gala tuvo lugar el pasado 4 de diciembre en la sede del COIICV en València. Durante el acto, quedó patente la apuesta del colegio por las nuevas generaciones, dando visibilidad a sus proyectos, apoyando su empleabilidad y valorando su formación técnica y transversal. «Las empresas quieren talento, buscan ingenieros formados, con criterio técnico, visión global y capacidad de liderar proyectos complejos. Por eso, el próximo año participarán en los Premios TFM algunas de las empresas valencianas más innovadoras: una oportunidad única para conectar talento joven con industria avanzada», anunció el presidente de la sede de València del COIICV, Federico Torres, quién agradeció también a la UPV por modernizar y enriquecer el currículum académico para adaptarlo a las nuevas exigencias de la profesión.

El presidente de la sede de València del COIICV, Federico Torres; y, a la izquierda, el director de la ETSII-UPV, Ángel Ortiz. / Miguel Angel Montesinos

El director de la ETSII-UPV, Ángel Ortiz, destacó el prestigio de estar seleccionado en estos premios, ya que este curso se han defendido 246 Trabajos de Final de Máster en la titulación de Ingeniería Industrial. «Tenemos los mejores ingenieros industriales de España. Los estudiantes salen con unas competencias diferenciales. Las empresas nos dicen que trabajan con mucho rigor, tienen una capacidad de trabajo brutal y que no le tienen miedo a ningún problema, aunque sea novedoso», compartió.

El director de la ETSII-UPV, además, señaló el papel del colegio para «darnos ese feedback de cómo tenemos que ir mejorando y estar siempre a la última para seguir en la cresta de la ola». «Hemos hecho una modificación del máster que pondremos en marcha al año que viene, donde hemos actualizado contenido para trabajar en temas de Inteligencia Artificial y de retos industriales», afirmó.

Las y los premiados

Tras sus intervenciones se dio paso a la entrega de los reconocimientos. Todos los participantes, con o sin galardón, recibirán un 10 % de descuento durante el primer año de colegiación. Con todo, el primer premio, dotado con 1.200 euros, dos años de colegiación gratuita y una invitación a la Jornada de Compañerismo, recayó en Marta Jimeno Luján, por su TFM «Diseño de una órtesis activa de rodilla para la monitorización de la rehabilitación domiciliaria tras cirugía del ligamento cruzado anterior». «Este proyecto nace de mi vocación por juntar la ingeniería con la medicina y mejorar la vida de las personas», reconoció la joven, quien explicó que «con esta solución de la órtesis activa se puede hacer la rehabilitación desde casa y no hace falta que el paciente vaya tantas veces al hospital y por lo tanto una mayor eficiencia del sistema sanitario».

Desde el COIICV resaltan que, por segundo año consecutivo, una mujer ha sido la ganadora del primer premio, y eso que el porcentaje de ingenieras colegiadas no supera el 15 %. Jimeno, asimismo, recibió el tercer premio «Elevator Pitch» al trabajo mejor comunicado.

Federico Torres y Ángel Ortiz junto a las y los galardonados y participantes de la XVI edición de los Premios TFM del COIICV Valencia. / Miguel Angel Montesinos

Por su parte, el segundo premio, dotado con mil euros, fue para Pablo González Ciórraga por su TFM «Diseño e implementación de un sistema de visión artificial con IA para el control de presencia de componentes en el compartimento del motor de Ford Kuga». «El proceso de inspección del compartimento se hacía de manera manual. Nuestro objetivo era automatizarlo, generar una trazabilidad digital y que fuese mantenido por los propios operarios para futuras nuevas inspecciones que se requiriesen», detalló. El joven reconoció sentirse «muy orgulloso» porque el proyecto ha sido todo un éxito que «a día de hoy se está utilizando en la planta de Ford Almussafes como parte del proceso de producción».

Por último, el colegio entregó un reconocimiento a Larisa Dunai e Isabel Seguí, las tutoras del TFM ganador, con un cheque regalo por valor de 300 euros, por guiar y acompañar a los futuros ingenieros e ingenieras industriales. «Para nosotras son también un aprendizaje. Gracias por evolucionar y no dejéis nunca de aprender. Si lo hacéis, la profesión se muere», subrayó Seguí.

En la entrega de galardones estuvieron presentes también el resto de participantes y sus familiares, que recibieron un diploma conmemorativo. Entre ellos, Pau Cantero, Albert Viguer, Sergi Duato y Pablo Soler; y Alicia Lasarte y Augusto Lucioni, que no pudieron acudir y recogieron el reconocimiento sus padres. El acto cerró con un vídeo sobre la labor del COIICV, del que ya forman parte más de 3.500 profesionales. «Esta es vuestra casa, estamos aquí para ayudaros, para colaborar. Somos una gran familia», concluyó Torres.