GPS para que las ovejas no se comporten como una cabra cuando se desplazan

“Si no queremos que la trashumancia a pie se extinga a corto plazo, hay que incentivar cuanto antes a las pocas ganaderías que siguen moviendo a pie los rebaños por las veredas para que se mantenga esta actividad”. El profesor e investigador Ramón y Cajal de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) Ángel Gómez-Martín y su grupo de investigación “Agentes microbiológicos asociados a la reproducción animal (ProVaginBio)”, han financiado con fondos propios collares GPS para la geolocalización de ovejas de tres ganaderías trashumantes en la sierra de Segura, así como el mantenimiento de su conexión por GPS. Esta iniciativa busca incentivar a los jóvenes ganaderos para que mantengan la trashumancia a pie y continúen con el legado de sus familias, para preservar los beneficios en la biodiversidad de esta actividad ganadera.

Prevenir incendios

Entre estos beneficios, el profesor de la CEU UCH Ángel Gómez-Martín destaca la prevención de incendios y la diseminación de semillas durante el viaje de ida y vuelta de las ovejas por estas redes de vías pecuarias. “Tanto por su aporte a la biodiversidad como por el patrimonio cultural, social y arquitectónico vinculado a la vereda, la trashumancia española fue declarada a finales de 2023 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Pero solo un escaso reducto de rebaños sigue moviéndose a pie por las veredas, ya que los costes del desplazamiento con camiones se han reducido. Por eso, con los fondos del proyecto INDI 24/30 del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la CEU UCH, hemos querido colaborar desde el Grupo ProVaginBIO con jóvenes pastores que deciden “hacer la vereda”, para facilitar su actividad con el uso de collares GPS y promover así la continuidad de esta actividad”.

Andrés Ahibar, uno de los jóvenes pastores trashumantes que emplea los collares GPS. / Levante-EMV

26 rebaños georeferenciados

Según explica el investigador Gómez-Martín, el grupo ProVaginBIO participó, en colaboración con el catedrático de la Universidad de Murcia (UMU) Antonio Contreras, en una experiencia piloto para implementar este tipo de collares en 5 rebaños de ovino segureño trashumante para mejorar la calidad de vida de sus familias y la gestión de los estos rebaños en extensivo. Tras testar dos tipos diferentes de tecnología, los resultados concluyeron que la tecnología satelital era la más adecuada para el pastoreo en estas áreas geográficas de los Campos de Hernán Perea, en Jaén, frente a los collares con tecnología de telefonía móvil. La experiencia de este estudio preliminar se incluyó en el corto de la CEU-UCH “Trashumancia: problemática y perspectivas de futuro”, realizado en 2019.

Con la incorporación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) a esta línea de trabajo coordinada por el profesor Contreras, se está gestionando actualmente la información científica de 26 rebaños de ovino georeferenciados, la mayoría trashumantes, durante el periodo 2019-2025, lo que ha permitido la creación de una valiosa base de datos que ya está produciendo resultados científicos de interés, publicados en revistas internacionales como Small Ruminant Research y Agriculture, Ecosystems and Environment, en 2024 y 2025.

Estudiantes de Veterinaria del CEU, en la vereda

Además, cada año, un grupo de estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH y de investigadores en formación de la Escuela Internacional de Doctorado del CEU (Ceindo), acompañan a rebaños de ovino segureño, en un proyecto educativo conjunto entre esta institución y la Universidad de Murcia (UMU). Durante la última vereda de otoño de 2024, Raquel Toledo y Nerea Bailón, investigadoras predoctorales del grupo ProVaginBIO, así como los estudiantes del grado en Veterinaria de la CEU UCH Kiara Accary, Marianne Porziemsky y Manuel Borona, acompañaron a los rebaños trashumantes de los jóvenes ganaderos para los que se ha financiado la incorporación de estos nuevos collares GPS.

Este fin semana, estudiantes y profesores investigadores repetirán la experiencia: saldrán de Santiago de la Espada hasta Vilches, en la provincia de Jaén, con el rebaño del joven ganadero Andrés Ahibar y su padre, Mariano Ahibar, de quien hereda la tradición de la trashumancia, incorporando la tecnología de los collares GPS.

Según el doctor Gómez-Martín, “esta es una experiencia enriquecedora para los estudiantes de Veterinaria de la CEU UCH, ya que se consigue despertar su interés por la trashumancia y también por la ciencia, al convivir con investigadores e involucrarse en nuestros estudios".