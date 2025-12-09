Sanidad
Huelga de médicos en València: "Me han cancelado la ecografía, aunque me dijeron que sí me la harían”
Pocas cancelacionesde citas en los centros sanitarios en el primer día del parón de los sanitarios
Pacientes entrando y saliendo de los centros sanitarios, salas de espera llenas y poco conocimiento del paro médico de cuatro días convocado por CESM. Así de está viviendo la primera de las cuatro jornadas de la huelga de médicos en la sanidad pública valenciana. Alguna cancelación de citas, pero poca afectación general.
La mayoría de pacientes consultados por Levante-EMV en el entorno del hospital Arnau de Vilanova han pasado consulta con normalidad. “Escuchamos ayer la noticia en la tele -, explica Antonio Enguix-, pero nuestro médico sí que estaba”. Lo mismo les ha ocurrido a Cynthia Costa y a Fernando Martínez; ellos dos no sabían que había convocado un paro, pero ni lo han percibido.
Diferente ha sido el caso de Remedios Gil, que tenía una cita para realizarse una ecografía. “Sabía que había huelga y llamé para asegurarme si me la harían -, explica, a la vez que arguye que ha tenido que organizarse para dejar a su marido dependiente en casa-. Ahora nos tendrán que dar una nueva cita, pero no sé cuándo será”.
Otros llegaban con el nervio de saber si su médico estaría trabajando. Elena Zurriaga llegaba a su cita con el neurólogo después de meses esperando para ella y ya anticipaba su reacción: “Como no esté, me voy a enfadar bastante”.
Las cifras de la huelga
Faltará por ver el seguimiento de la huelga en su primer día. En los dos paros anteriores, en junio y octubre, el sindicato CESM cifró el seguimiento en el 90%, aunque las cifras oficiales de Sanidad lo dejaron en un 29 y 18 %.
Algunos centros de salud estañán sintiendo el efecto del paro. En Riba-roja, no hay médixos; en Mislata, solo ocho de una plantilla de 1; y en Xirivella, por ejemplo, solo han acudido dos a trabajar, segúb los datos difundidos por CESM. Cabe recordar que en Atención Primaria es donde los facultativos tienen peores condiciones laborales y sufren más la presión asistencial.
