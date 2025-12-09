La huelga de médicos cancela 14.000 pruebas o consultas y más de 200 cirugías en la sanidad valenciana

La huelga de médicos deja ya los primeros datos de la afectación directa para la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. En su primer día, el paro de facultativos ha obligado a cancelar más de 15.000 procedimientos médicos: 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 cirugías, según el balance oficial de la Conselleria de Sanidad. Ese impacto se produce pese a que el seguimiento del paro se ha quedado solo en el 15 % del total de médicos de la sanidad pública, debido a unos servicios "mínimos abusivos" como denuncia el sindicato CESM, quien ha convocado el paro de cuatro días en toda España. "El 90 % de los que podían han hecho huelga", ha explicado su secretaria provincial María Pilar Valero.

La huelga durará aún tres días más, por lo que de seguirse el mismo seguimiento, la semana podría acabar con cerca de 60.000 citas médicas canceladas. Por ese motivo, el conseller de Sanidad Marciano Gómez, ha cargado contra el Ejecutivo y la ministra de Sanidad, Mónica García. Los médicos han convocado esta tercera huelga en medio año para reclamar un Estatuto Propio, diferente a la del resto de categorías, que, por el momento, no parece contar con el respaldo de García. Gómez la critica por la "improvisación y la falta de diálogo" que ha provocado "el mayor conflicto en la sanidad española en mucho tiempo".

Entre otras demandas, pide mejoras contributivas, obtener la categoría A1+ y topar las horas que pueden trabajar semanalmente. Aunque las reivindicaciones son de carácter estatal, y la administración responsable es el Ministerio, desde el CESM destacan que persisten agravios comparativos entre comunidades, como el hecho de que la jornada de 35 horas no se haya implantado todavía de forma completa en la Comunitat Valenciana y sí en otras como Castilla-La Mancha. Es decir que los médicos valencianos protestan contra García, pero también contra Gómez.

El conseller Marciano Gómez en una imagen de archivo. / GVA

Las cifras de la huelga

Según las cifras del sindicato convocante, el Sindicató Médico de la Comunitat Valenciana (CESM), el seguimiento de la huelga es del 90 % entre los profesionales "que pueden hacerla" porque los servicios "mínimos son abusivos". El seguimiento, por tanto, sería similar al de los paros anteriores de este año, celebrado en junio y octubre. Entonces, las cifras oficiales de Sanidad redujeron el seguimiento hasta el 29 y 18 % del total de la plantilla de facultativos. La cifra oficial para esta primera jornada, difundida por el departamento de Marciano Gómez, es del 15 %.

La Generalitat Valenciana fijó los servicios mínimos por encima del 50 % en todos los servicios, mediante una resolución de la pasada semana. Al menos la mitad de los facultativos deben acudir a trabajar en los centros de salud y consultorios auxiliares o en consultas externas. En urgencias hospitalarias y en los quirófanos, los servicios mínimos son los propios de un domingo y en los PAC y PAS -las urgencias de Atención Primaria- los recursos deben ser los de una jornada habitual para "atender la demanda urgente de la población". La huelga coincide con el pico de gripe en la Comunitat Valenciana y se ha convocado justo después del puente de la Inmaculada.

"Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de médicos que querríamos estar de huelga, tenemos que estar trabajando -, critica la secretaria provincial de CESM en Valencia, María Pilar Valero- porque los servicios mínimos son abusivos". Por eso, considera que el "seguimiento de la huelga es muy amplio". De hecho, el sindicato ha pedido medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por una vulneración del derecho a la huelga. "En días laborables del periodo de Navidad, habrá muchas menos gente trabajando que hoy -, expresa la portavoz de Alicante, Mª José Gimeno-. Han elevado los servicios mínimos respecto a las huelgas anteriores y somos la comunidad autónoma con los mínimos más abusivos". En el primer día del paro, no tienen noticias de la vía judicial y esperan obtener esas medidas cautelares antes de finalizar las cuatro jornadas de huelga.

¿Por qué se hace huelga?

Los médicos han convocado esta tercera huelga en menos de seis meses para protestar por la falta de un Estatuto Marco propio que regule sus condiciones laborales. El Ministerio de Sanidad está negociando la actualización del mismo, pero de forma conjunta con todas las categorías profesionales de la sanidad pública, pero los facultativos quieren uno propio porque consideran que sus condiciones laborales y su especialización requieren de una negociación propia.

La principal diferencia con las dos huelgas anteriores es que el sindicato no ha convocado una protesta general frente al Palau del Temple, la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia; es cierto que la segunda perdió fuelle respecto a la primera. A cambio, hay convocadas protestas en todos los centros sanitarios el próximo jueves, coincidiendo con el tercer día de la huelga, a las 11 horas.