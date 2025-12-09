Huelga de médicos en València: "Me han cancelado la ecografía, aunque me dijeron que sí me la harían”

Pacientes entrando y saliendo de los centros sanitarios, salas de espera llenas y poco conocimiento del paro médico de cuatro días convocado por CESM. Con cuasi normalidad, se está viviendo la primera de las cuatro jornadas de la huelga de médicos en la sanidad pública valenciana. Sí que es verdad que se están cancelando algunas citas o se están derivando a otras consultas en Atención Primaria, pero está habiendo poca afectación en general, debido a unos servicios mínimos por encima del 50 % en todos los servicios.

La mayoría de pacientes consultados por Levante-EMV en el entorno del hospital Arnau de Vilanova han pasado consulta con normalidad. “Escuchamos ayer la noticia en la tele -, explica Antonio Enguix-, pero nuestro médico sí que estaba”. Lo mismo les ha ocurrido a Cynthia Costa y a Fernando Martínez; ellos dos no sabían que había convocado un paro, pero ni lo han percibido.

Diferente ha sido el caso de Remedios Gil, que tenía una cita para realizarse una ecografía. “Sabía que había huelga y llamé para asegurarme si me la harían -, explica, a la vez que arguye que ha tenido que organizarse para dejar a su marido dependiente en casa-. Me dijeron que viniera igualmente porque me harían la prueba, pero no ha sido así. Ahora nos tendrán que dar una nueva cita, pero no sé cuándo será”. A nadie se le escapa que la sustitución de algunos facultativos, especialistas principalmente, es más compleja que la de los centros de salud, por lo que la ausencia de un profesional como este, en el servicio de ecografía, afecta a todos las personas citadas ese día.

Al centro de especialidades del barrio de Campanar, llegaban otros pacientes con el nervio de saber si su médico estaría trabajando o no. Elena Giner llegaba a su cita con el neurólogo después de meses esperando para ella -las listas de espera de especialidades están en máximos- y ya anticipaba su reacción: “Como no esté, me voy a enfadar bastante”. La preocupación se extiende a pacientes con citas programadas para toda la semana -la huelga dura hasta el viernes- y son muchos los que están llamando a su centro de especialidades para saber si les recibirán en consulta o se reprogramará.

Las cifras de la huelga

Según las cifras del sindicato convocante, el Sindicató Médico de la Comunitat Valenciana (CESM), el seguimiento de la huelga es del 90 % entre los profesionales "que pueden hacerla" porque los servicios "mínimos son abusivos". El seguimiento, por tanto, sería similar al de los paros anteriores de este año, celebrado en junio y octubre. Entonces, las cifras oficiales de Sanidad redujeron el seguimiento hasta el 29 y 18 % del total de la plantilla de facultativos. La cifra oficial para esta primera jornada, difundida por el departamento de Marciano Gómez, es del 15 %.

La Generalitat Valenciana fijó los servicios mínimos por encima del 50 % en todos los servicios, mediante una resolución de la pasada semana. Al menos la mitad de los facultativos deben acudir a trabajar en los centros de salud y consultorios auxiliares o en consultas externas. En urgencias hospitalarias y en los quirófanos, los servicios mínimos son los propios de un domingo y en los PAC y PAS -las urgencias de Atención Primaria- los recursos deben ser los de una jornada habitual para "atender la demanda urgente de la población". La huelga coincide con el pico de gripe en la Comunitat Valenciana y se ha convocado justo después del puente de la Inmaculada.

Más paro en Primaria

Algunos centros de salud están sintiendo especialmente el efecto del paro. En Riba-roja, no hay médicos; en Mislata, solo ocho de una plantilla de 18; y en Xirivella, por ejemplo, solo han acudido dos a trabajar, según los datos difundidos por CESM. Cabe recordar que en Atención Primaria es donde los facultativos tienen peores condiciones laborales y sufren más la presión asistencial; también es donde los servicios mínimos son menos altos.

En el de Xirivella, a Nati y a Rafa, les ha sorprendido la ausencia de gente en su centro de salud y ha sido entonces cuando se han enterado de la huelga convocada. Su médica no estaba, pero les ha atendido otra facultativa que sí que estaba trabajando. “No es lo mismo porque tu doctora te conoce, pero nos han atendido muy bien”, explican.

¿Por qué se hace huelga?

Los médicos han convocado esta tercera huelga en menos de seis meses para protestar por la falta de un Estatuto Marco propio que regule sus condiciones laborales. El Ministerio de Sanidad está negociando la actualización del mismo, pero de forma conjunta con todas las categorías profesionales de la sanidad pública, pero los facultativos quieren uno propio porque consideran que sus condiciones laborales y su especialización requieren de una negociación propia. Entre otras demandas, pide mejoras contributivas, obtener la categoría A1+ y topar las horas que pueden trabajar semanalmente. Aunque las reivindicaciones son de carácter estatal, y la administración responsable es el Ministerio, desde el CESM destacan que persisten agravios comparativos entre comunidades, como el hecho de que la jornada de 35 horas no se haya implantado todavía de forma completa en la Comunitat Valenciana y sí en otras como Castilla-La Mancha.

La principal diferencia con las dos huelgas anteriores es que el sindicato no ha convocado una protesta general frente al Palau del Temple, la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia; es cierto que la segunda perdió fuelle respecto a la primera. A cambio, hay convocadas protestas en todos los centros sanitarios el próximo jueves, coincidiendo con el tercer día de la huelga, a las 11 horas.