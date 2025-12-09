Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hombre armado ValènciaUso social del valencianoEnzo BadenasHuelga de médicosLuto en Navarrés y BicorpFamosos MaratónOpa Netflix
instagramlinkedin

Caza sin permiso en Castellón: Investigan a dos hombres tras matar a un macho de cabra montés y arrancarle la cabeza

La Guardia Civil examina este presunto delito relativo a la protección de la flora y fauna que ha tenido lugar en Culla

Se les ha intervenido el arma larga utilizada y la cabeza del animal abatido

Se les ha intervenido el arma larga utilizada y la cabeza del animal abatido / Seprona

Diego Sánchez

Castellón

La Guardia Civil investiga a dos personas por su posible implicación en un delito contra la protección de la flora y fauna en el término municipal de Culla.

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil de San Mateo cuando realizaban un servicio de vigilancia medioambiental detectaron la presencia de un vehículo oculto entre la vegetación que contenía material de caza. Tras una batida por la zona, los agentes localizaron a dos individuos que acababan de abatir un macho de cabra montés, del que separaron la cabeza antes de abandonar el resto del cuerpo en el lugar.

Acotado distinto

Los guardias civiles interceptaron a estas personas, ya preparadas para marcharse, y se les solicitó la autorización necesaria para realizar la caza. Los implicados mostraron un permiso perteneciente a un acotado distinto al del paraje donde se había producido el abatimiento.

Una vez hallado el cuerpo del animal, se comprobó que la zona no contaba con autorización para la actividad cinegética. Como resultado, se procedió a la investigación de los dos presuntos autores por la práctica de la caza sin permiso y el uso de un arma larga rayada, interviniéndose un rifle y la cabeza del animal perteneciente a un macho de cabra montés (Capra pyrenaica).

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de Castellón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
  2. Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
  3. Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
  4. Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
  5. El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
  6. Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
  7. La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
  8. Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina

Huelga de médicos en València: "Me han cancelado la ecografía, aunque me dijeron que sí me la harían”

Una acusación popular pide a la jueza de la dana que rescate los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del 29-O

Una acusación popular pide a la jueza de la dana que rescate los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del 29-O

Juanfran Pérez Llorca: "La frustración y el rencor de las víctimas puede convertirse en diálogo"

Juanfran Pérez Llorca: "La frustración y el rencor de las víctimas puede convertirse en diálogo"

Alicante concede una calle al fundador del Nou Manolín

Alicante concede una calle al fundador del Nou Manolín

Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas

Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas

Caza sin permiso en Castellón: Investigan a dos hombres tras matar a un macho de cabra montés y arrancarle la cabeza

Caza sin permiso en Castellón: Investigan a dos hombres tras matar a un macho de cabra montés y arrancarle la cabeza

Errores con el Ingreso Mínimo Vital: "Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer"

De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca

De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
Tracking Pixel Contents