Caza sin permiso en Castellón: Investigan a dos hombres tras matar a un macho de cabra montés y arrancarle la cabeza
La Guardia Civil examina este presunto delito relativo a la protección de la flora y fauna que ha tenido lugar en Culla
Diego Sánchez
La Guardia Civil investiga a dos personas por su posible implicación en un delito contra la protección de la flora y fauna en el término municipal de Culla.
Efectivos del Seprona de la Guardia Civil de San Mateo cuando realizaban un servicio de vigilancia medioambiental detectaron la presencia de un vehículo oculto entre la vegetación que contenía material de caza. Tras una batida por la zona, los agentes localizaron a dos individuos que acababan de abatir un macho de cabra montés, del que separaron la cabeza antes de abandonar el resto del cuerpo en el lugar.
Acotado distinto
Los guardias civiles interceptaron a estas personas, ya preparadas para marcharse, y se les solicitó la autorización necesaria para realizar la caza. Los implicados mostraron un permiso perteneciente a un acotado distinto al del paraje donde se había producido el abatimiento.
Una vez hallado el cuerpo del animal, se comprobó que la zona no contaba con autorización para la actividad cinegética. Como resultado, se procedió a la investigación de los dos presuntos autores por la práctica de la caza sin permiso y el uso de un arma larga rayada, interviniéndose un rifle y la cabeza del animal perteneciente a un macho de cabra montés (Capra pyrenaica).
Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de Castellón.
