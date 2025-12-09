Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los líderes provinciales del PPCV, ‘ausentes’ en la puesta de largo de Llorca

Vicent Mompó se borra de un encuentro informativo del 'president' por motivos de agenda, al que acude Catalá en posición preferente con el Consell en pleno

Barrachina, Mompó y Pérez, en un encuentro con Mazón.

Barrachina, Mompó y Pérez, en un encuentro con Mazón. / Levante-EMV

José Luis García Nieves

Mateo L. Belarte

València

El recién elegido president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estado arropado esta mañana en un encuentro informativo por su Consell al completo, sus nuevos once consellers. Ha sido en una entrevista organizada por la cadena Ser, donde también ha acudido la alcaldesa de València, María José Catalá, en posición preferente, después de haber salido muy reforzada en el cambio de la correlación de poderes de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón.

Quienes no han estado son los tres presidentes provinciales del PPCV: Toni Pérez, de Alicante; Vicent Mompó, de Valencia, y Marta Barrachina, de Castelló. Han alegado motivos de agenda. La ausencia que más ha sorprendido, por cuestiones de proximidad, es la de Vicent Mompó. A nadie ha pasado inadvertido, no obstante, que los cambios en el Consell, donde Pérez Llorca no ha incluido a ningún cargo próximo al alcalde de Gavarda, han provocado cierto malestar. Las relaciones parece que se han enfriado.

Al margen del partido, al acto de esta mañana de Pérez Llorca han acudido el alcalde de Elx, Pablo Ruz; las alcaldesesas de Torrent, Benicàssim o Puçol o la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual.

De las Corts, han asistido las dos personas de máxima confianza del president, el síndic Nando Pastor y la vicepresidenta segunda de la cámara, Magdalena González de la Red. También se ha podido ver, por cierto, al marido de ésta última, el abogado y exalto cargo del PPCV David Serra, persona de la máxima confianza del jefe del Consell y al que se le atribuye una gran influencia sobre el Palau.

Igualmente han acudido los máximos responsables de órganos consultivos como el Consell Valencià de Cultura, el Consell Econòmic i Social, o también la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, además de agentes sociales y representantes empresariales.

TEMAS

