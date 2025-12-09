El nuevo servicio de teleasistencia de la diputación tampoco avisará de lluvias o inundaciones

El nuevo contrato para la teleasistencia de los mayores en los municipios de la provincia de Valencia, que fue adjudicado este pasado mes de noviembre por parte de la Diputación, se mantendrá como hasta ahora, es decir, que solo informará de situación extremas por frío o por calor, pero no informará de situaciones de emergencia o de riesgo de inundaciones o lluvias intensas.

Así se desprende de los pliegos de prescripciones técnicas del contrato, que se mantiene en unas coordenadas muy similares a las del anterior que databa del año 2015 y estaba caducado desde hacía seis años. Ni los gobiernos anteriores (progresistas) ni el actual los habían renovado. Según denuncia el portavoz del PSPV en la diputación, Carlos Fernández Bielsa, la diputación “no ha aprendido nada de la tragedia” del 29 de noviembre de 2024.

La gestión del servicio de teleasistencia el día de la dana fue abordado en un pleno extraordinario hace unos días en la diputación. Cabe recordar que las personas mayores fueron las principales damnificadas de las barrancadas que inundaron la comarca de l’Horta Sud, y cinco usuarios del servicio de teleasistencia de la diputación fallecieron (fueron 37 en el caso del servicio gestionado por la Generalitat). Solo uno apretó el botón de la teleasistencia aquella tarde, y se remitió la llamada al 112, en aplicación del protocolo.

Ahora hay un nuevo contrato, tras un proceso en el que se presentaron cuatro empresas y volvió a tener como adjudicataria a la firma Atenzia, con un importe de 13,4 millones para los tres próximos años, prorrogables otros dos hasta un máximo de cinco años.

Protocolos

Según el pliego, el centro de atención debe efectuar llamadas a cada persona usuaria con el objetivo de realizar un seguimiento de su situación y transmitir una sensación de apoyo y confianza, así como recordar citas, actividades o gestiones, señala literalmente.

Se tratará de llamadas de acompañamiento, atención y comunicación interpersonal, dirigidas a mantener el contacto con las personas usuarias, interesarse por su estado físico y anímico y estimular hábitos de vida saludables.

En cuanto a los tipos de llamadas, habrá llamadas periódicas, de seguimiento, “con la finalidad de estar presentes en su vida cotidiana, potenciar hábitos de vida saludable y actualizar los datos del expediente sociosanitario de la persona usuaria”. También se contemplan llamadas de agenda del usuario, para recordar gestiones o citas médicas, según establezcan los usuarios o familiares de contacto.

Y cuando sea el usuario el que apriete el botón, “las comunicaciones por activación de la persona usuaria que se reciben en el centro se deben responder en un tiempo medio que no supere los 15 segundos, tiempo que empieza a contar desde la entrada de la llamada en el Centro”.

"Calor o frío"

La cuestión de interés tras la dana llega en el apartado “otras comunicaciones” del pliego de condiciones. Ahí, a iniciativa del centro de atención, se realizarán llamadas para anuncios o recordatorios de campañas de comunicaciones o “avisos de prevención (calor o frío) que la empresa prestadora pueda realizar de forma coordinada con las autoridades sociosanitarias territoriales o estatales”. Nada se especifica en este punto de otras situaciones de emergencia meteorológica, como riesgo de lluvias intensas o de inundaciones. Esta es una de las cuestiones que se ha cuestionado de la gestión de las autoridades de aquel día. Tanto la Generalitat como la diputación aclarar que no se trata de un servicio de emergencia sino de acompañamiento.

“Servicios de emergencia o fuerzas de seguridad”

No obstante, el pliego incorpora un punto, el 8.2.2, que bajo el título ‘comunicaciones de emergencia’, explicita: “Se producen por situaciones que implican riesgo para la integridad física, psíquica o social de la persona usuaria o de su entorno, que requiere la actuación y, en su caso, movilización inmediata de recursos propios de la persona usuaria, recursos sociales o sanitarios, de emergencia o de fuerzas de seguridad”.

En este sentido, desde la diputación apuntan que el pliego es abierto y que se pueden introducir nuevas pautas. En este punto se contempla la posibilidad de pedir a la empresa gestora que "cuando haya alerta roja se les envíe una advertencia al usuario de la zona de la emergencia" para ponerle en sobreaviso.

Cinco fallecidos el 29-O

El portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, que forzó recientemente un pleno sobre el funcionamiento de la teleasistencia, “considera que el gobierno provincial no ha dado suficientes explicaciones sobre si el servicio funcionó correctamente. Tampoco sobre si se intentó alertar a tiempo a los usuarios de la teleasistencia y se asistió a quienes lo necesitaban”. En ese pleno, el equipo de gobierno ya defendió que se trata de un servicio de teleasistencia, de acompañamiento, y no de emergencias, que para eso ya está el 112.

"Han mirado durante un año hacia otro lado, como si el servicio de la teleasistencia no fuera con ellos, han celebrado una comisión de investigación sobre la Dana y no han dedicado un segundo a buscar los errores y mejorar la teleasistencia", señala.

Bielsa lamenta que la diputación “no haya aprendido nada” después de la tragedia que dejó cinco usuarios de la provincia fallecidos. El portavoz añade que “se ha dejado pasar una excelente oportunidad para mejorar los pliegos técnicos del servicio y garantizar una mejor comunicación en la prevención de riesgos ante otra posible dana, ni se ha revisado en profundidad el procedimiento ante situaciones de emergencia que puedan afectar especialmente a personas vulnerables”.