Pérez Llorca en su primera visita a Paiporta: "Entiendo el dolor de las víctimas, pero no puedo aplicar esos sentimientos en mi tarea de president"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca entiende y comprende el "dolor, la rabia e incluso el rencor de las víctimas de la dana” que han dicho que no se reunirán con él hasta que no le pida el acta al expresident Carlos Mazón y han pedido la dimisión de otros miembros de su Consell, como Susana Camarero o José Antonio Rovira, pero ha señalado respecto a esto que "pese a comprenderlo perfectamente, no puedo aplicar esos sentimientos cuando afronto la labor de presidir la Generalitat Valenciana".

Así, Pérez Llorca ha insistido en que sus puertas están abiertas y que él continuará intentando acercamientos. Ha puesto de ejemplo que una asociación le trasladó la importancia de la salud mental y en “48 horas había nombrado a una directora general de Salud Mental”. Para el nuevo jefe del Consell "hemos abierto un canal de comunicación desde la Generalitat con las víctimas y aunque esto no es fácil y yo soy consciente" "que haya un canal de comunicación directo con la administración es muy importante para mí"; ha expresado.

El president ha hecho estas declaraciones su primera visita a Paiporta, uno de los municipios más tocado por la catástrofe del 29 de octubre. En su intervención que se ha realizado en el mirado de recuerdo de las 56 personas de Paiporta fallecidas (a quienes ha dedicado sus primeras palabras) también ha llamado a convocar la comisión mixta de Generalitat y Gobierno de España para coordinar la reconstrucción. "Se tiene que activar ya, se lo debemos a los damnificados", ha dicho.

"Hemos de ser humildes"

En este sentido, ha mencionado la desconfianza hacia los políticos que le han expresado los vecinos de Paiporta en su visita a las calles del municipio. "He venido a cambiar las cosas y a aportar mi granito de arena, porque creo que tenemos que coordinarnos mejor y ser más eficientes", ha dicho, para después instar a activar la comisión mixta de coordinación entre el gobierno central y la Generalitat Valenciana.

Asimismo, ha insistido en tener “las puertas abiertas” para las víctimas y también para la oposición, a quien ha animado a establecer un diálogo y dar ejemplo. “No puedo comprender que pongan una excusa para no poder atender estas tareas de reconstrucción. Por encima de las ideologías están las personas y daríamos muy buen ejemplo si dejamos a un lado las discrepancias y nos pusiéramos a trabajar”, ha dicho a la oposición.

Preguntado sobre la posibilidad de que pida el acta de diputado al expresident Carlos Mazón, Llorca ha dicho que los políticos "hemos de ser más humildes y en mi partido hemos aprendido de los errores, hemos pedido perdón y hemos asumido responsabilidades políticas", ha dicho respecto a la dimisión de Mazón. Asimismo, ha llamado a "otros" en referencia al Gobierno de España a ser "humildes" y ha contado "400 días" que han pasado desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la zona afectada por la dana.

Charla con vecinos y comercios

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca visitó Paiporta este martes por primera vez desde que accedió a la jefatura del Consell. También es la primera vez que el mandatario pasea por las calles de uno de los pueblos más damnificados tras la catástrofe de 29 de octubre de 2024.

La primera parada ha sido el ayuntamiento, donde le ha recibido el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar (PSPV) donde han mantenido un primer encuentro en el que el primer edil ha aprovechado para trasladarle todas sus reivindicaciones y necesidades.

Después, se han trasladado caminando hasta la estación de metro. Por el camino, se ha parado a hablar con varios vecinos, quienes le han trasladado sus inquietudes en cuanto a la reconstrucción como ascensores o lentitud de avances. Después ha entrado en una frutería y seguidamente la comitiva ha llegado a la parada de metro recién reconstruida. Allí, el president ha hecho las declaraciones a los medios de comunicación, donde se ha comprometido a actuar de manera "coordinada, eficiente y humilde" para acelerar la reconstrucción y que esa frustración que "la sociedad tiene con los políticos, cambie".