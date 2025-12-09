Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV lleva una rosa al mausoleo de Pablo Iglesias

Camino coloca una rosa en el mausoleo en el cementerio

Camino coloca una rosa en el mausoleo en el cementerio / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Puños en alto, la Internacional a pleno pulmón, a capella, y rosas ante la tumba de Pablo Iglesias. Es el homenaje que le han rendido decenas de militantes y cargos socialistas al fundador del PSOE y la UGT del que este martes se cumplen 100 años de su fallecimiento y en el que ha habido representación del PSPV. La federación valenciana ha estado representada por dos de sus diputados en el Congreso: Víctor Camino y Artemi Rallo, como han colgado en sus redes sociales.

Así, los parlamentarios por las circunscripciones de Valencia y Castellón han colocado una rosa roja ante su mausoleo en el Cementerio Civil de Madrid. "100 años junto al legado de Pablo Iglesias Posse. Como cada 9 de diciembre recordando al fundador de dos de las mejores herramientas que le pasaron a España: UGT y el PSOE", ha escrito en este sentido Camino.

