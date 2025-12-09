El PSPV lleva una rosa al mausoleo de Pablo Iglesias

Puños en alto, la Internacional a pleno pulmón, a capella, y rosas ante la tumba de Pablo Iglesias. Es el homenaje que le han rendido decenas de militantes y cargos socialistas al fundador del PSOE y la UGT del que este martes se cumplen 100 años de su fallecimiento y en el que ha habido representación del PSPV. La federación valenciana ha estado representada por dos de sus diputados en el Congreso: Víctor Camino y Artemi Rallo, como han colgado en sus redes sociales.

Así, los parlamentarios por las circunscripciones de Valencia y Castellón han colocado una rosa roja ante su mausoleo en el Cementerio Civil de Madrid. "100 años junto al legado de Pablo Iglesias Posse. Como cada 9 de diciembre recordando al fundador de dos de las mejores herramientas que le pasaron a España: UGT y el PSOE", ha escrito en este sentido Camino.