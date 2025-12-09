Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Stents' o balones para desobstruir las arterias: esa es la cuestión en los infartos

La Fe coordina un estudio europeo, con 1.400 pacientes, para evaluar un nuevo tratamiento contra el infarto agudo de miocardio que cuenta con 3,1 millones de financiación europea

El proyecto Copernican evalúa la eficiencia de los stents y balones para pacientes infartados.

El proyecto Copernican evalúa la eficiencia de los stents y balones para pacientes infartados. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia ha sido seleccionado para coordinar el proyecto europeo Copernican que evaluará una nueva estrategia para el tratamiento del infarto agudo de miocardio. El consorcio europeo está coliderado por el Hospital La Fe y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y ha logrado una financiación europea de 3,1 millones de euros del programa europeo ERA4Health Fostering a European Research Area for Health de Horizonte Europa, cuyo objetivo es potenciar la investigación colaborativa transnacional en áreas prioritarias que aborden las necesidades de salud pública europea. La financiación recibida se otorga a través de un proceso competitivo de carácter internacional que evalúa la calidad y el impacto de las propuestas. “Que el Hospital La Fe haya sido elegido no solo reconoce la excelencia de la institución valenciana, sino que también subraya el rigor y calidad del proyecto Copernican que tendrá un impacto positivo directo en la salud de la población”, ha destacado José Luis Poveda, gerente del Hospital La Fe.

Ensayo clínico para comparar resultados

Copernican es el primer ensayo clínico aleatorizado que comparará los resultados clínicos del uso de balones farmacoactivos (BFA) frente al implante de stent farmacoactivo (SFA) en pacientes que presentan infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST). Actualmente, el tratamiento estándar del infarto se basa en la implantación de stents metálicos para mantener abiertas las arterias obstruidas. Aunque esta técnica ha salvado millones de vidas, el implante permanente puede asociarse a complicaciones a largo plazo, como la reestenosis o la trombosis del stent. El proyecto está diseñado y codirigido por Jorge Sanz Sánchez, cardiólogo intervencionista de la Unidad de Hemodinámica del Hospital La Fe de Valencia, e Ignacio Amat Santos, cardiólogo intervencionista de la Unidad de Hemodinámica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Equipo de cardiología del Hospital La Fe de València.

Equipo de cardiología del Hospital La Fe de València. / Levante-EMV

Balones recubiertos de fármaco

“El estudio Copernican comparará este abordaje convencional con una técnica innovadora basada en balones recubiertos de fármaco, capaces de abrir la arteria obstruida y liberar medicación sin dejar una estructura metálica permanente, lo que facilita la cicatrización natural de la arteria. Esta estrategia podría reducir complicaciones y mejorar la recuperación de los pacientes”, ha explicado Jorge Sanz, especialista en cardiología del Hospital La Fe.

El proyecto Copernican reunirá un consorcio europeo formado por 35 hospitales y centros de investigación de España, Italia, Francia y Grecia, con el objetivo de evaluar una nueva estrategia terapéutica en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. A lo largo de los próximos cuatro años, un total de 1.400 pacientes participarán en este ensayo clínico, cuyos resultados podrían suponer un cambio de paradigma en el tratamiento actual del infarto agudo de miocardio.

Si los resultados confirman la hipótesis del estudio, Copernican podría cambiar las guías de práctica clínica internacionales, estableciendo el primer tratamiento sin implante permanente para el infarto agudo de miocardio. En Europa se tratan anualmente más de 700.000 pacientes con infarto agudo de miocardio y representa la primera causa de muerte a nivel mundial.

