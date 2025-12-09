Tráfico en València: Un accidente en el bypass a la altura de Loriguilla provoca más de 10 kilómetros de retenciones

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la A-3 , la A-7 y la Ronda Nord sufren retenciones a estas horas de la mañana.

En estos momentos, la zona más complicada es la V-30 donde hay varios kilómetros de retenciones a la altura de Mislata. También la Ronda Nord, y la Autovía de Torrent sufren varios kilómetros de retenciones. La circulación es lenta en la A-3, en el entronque con la A-7 a la altura de Riba-roja de Túria.

En estos momentos, situación muy complicada en el bypass de la A-7 por un accidente que se ha producido a la altura de Loriguilla, en sentido norte hacia Castellón. El accidente se ha producido con diversos vehículos que se han retirado al arcén pero todavía siguen las retenciones. Hay casi 10 kilómetros de retenciones entre Torrent y Loriguilla en sentido Norte.

En Canals también se ha producido un accidente a la altura del túnel de l'Olleria, sentido Alicante, lo que está generando un kilómetro de retenciones.

La Ronda Nord y la CV-30 también sufren retenciones hacía Quart de Poblet, en sentido Puerto de Valencia.

Estas son las retenciones de las principales vías;

En la A-3 en el km 316.8 carril cortado por vehículo detenido. En los km 333.0 - 332.0 retenciones a la altura de Chiva. En los km 336.0 - 338.0 con el entronque con la A-7. En los km 340.0 - 339.0 en Riba-roja de Túria.

En la V-30, hay varios kilómentros de retención en el 15.0 - 13.0 a la altura de Paterna. Retenciones en los km: 8.0 - 10.0, 10.0 - 13.0, 7.0 - 10.0 a la altura de València - Mislata.

En la CV-36 el tráfico es lento en el km PK 3.0 - 0.1 a la altura de Picanya.

En la A-7 km 344.0 - 332.8 hay un accidente que esta provocando retenciones.

En la Ronda Nord, km PK 1.5 - 0.0 a la altura de Paterna - Quart de Poblet, retenciones. En PK 1.0 - 0.0 a la altura de València - Paterna.

En la V-31, a la altura de los kilómentros 3.6 - 13.0 retenciones a la altura Silla - València

En la V-21 hay retenciones en los kilómentros 16.0 - 18.0 a la altura de Alboraia.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.