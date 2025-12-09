UGT Serveis Públics premia a la directora de cine y activista contra la explotación sexual Mabel Lozano

UGT Serveis Públics del País Valencià ha concedido a la cineasta Mabel Lozano el premio Avançant en Igualtat, un galardón con el que sindicato reconoce públicamente a aquellas personas o entidades que han destacado por su promoción, defensa o impulso de iniciativas para alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. La entrega del premio tendrá lugar el próximo viernes, día 12 de diciembre, a las 11 horas, en el salón de actos de la Casa del Pueblo de UGT en València.

La comisión ejecutiva nacional de UGT Serveis Públics PV ha decidido que la XVIII edición del premio recaiga en Mabel Lozano por su incansable lucha contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas en todo el mundo. Lozano, que comenzó su andadura profesional como modelo, actriz y presentadora de televisión, se ha convertido en un referente por sus trabajos escritos y audiovisuales para hacer visible la explotación sexual que sufren millones de mujeres y niñas en el mundo, así como para desvelar los entresijos de la industria del sexo y el proxenetismo. Escritora, productora, guionista y directora de cine, Lozano imparte conferencias por todo el mundo sobre trata sexual, prostitución y prostitución a través de internet.

Premio Goya en 2024

Entre sus trabajos destaca los cortometrajes El proxeneta y Biografía del cadáver de una mujer, este último premiado en 2021 en los Goya. En 2024 recibió también el Premio Goya al mejor cortometraje documental por Ava. Con este mismo título, acaba de publicar su primera novela de ficción. Su compromiso con la igualdad, el feminismo y los derechos humanos también se ha plasmado en otros trabajos que ponen el foco en los derechos de las mujeres.

Para UGT Serveis Públics, en el contexto actual, y pleno debate social sobre la urgencia de una ley abolicionista que frene el proxenetismo y la explotación sexual, es oportuno conceder el Premi Avançant en Igualtat a una mujer valiente y comprometida con el objetivo fundamental de poner fin a la esclavitud del siglo XXI.

Premio a Maribel González

Además, UGT Serveis Públicos entregará en ese acto el Premio Merche Albiach al reconocimiento de la labor sindical en pro de la igualdad a la funcionaria de la Generalitat y abogada de los servicios jurídicos del sindicato Maribel González Bustamante. El acto, que contará con la presencia de autoridades y representantes del mundo de la política, el sindicalismo, el feminismo y la sociedad civil, incluirá la actuación del grupo musical Trio d’Archi.

Con Mabel Lozano, el Premi Avançant en Igualtat suma ya 18 reconocimientos a mujeres referentes y entidades comprometidas por la igualdad y redobla el compromiso de UGT Serveis Públics con el feminismo. En su primera edición (2008) el premio fue concedido a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. El último, en 2024, recayó en la periodista Pepa Bueno. Además han sido premiadas la asociación de juristas Themis, la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la filosofa Adela Cortina, Unifem y la Comisión de Mujeres por una Paz en Palestina-Israel. Además, la socióloga María Ángeles Durán, la escritora Almudena Grandes, la feminista Marcela Lagarde, las exministras Carmen Alborch y Matilde Fernández o la periodista Àngels Barceló forman parte de esta prestigiosa lista de premiadas.