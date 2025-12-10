Camps prepara un acto en territorio de Llorca y le exige por carta que convoque el Congreso del PPCV

Camps no para. Como buen expresidente, tiene ganas y tiempo disponible. Tras el anuncio de la semana pasada de aspirar no solo a la presidencia del PPCV sino también a ser el candidato a la Generalitat en sustitución de Juanfran Pérez Llorca, el expresident sigue planificando sus movimientos para ‘reconquistar’ el partido.

Según ha sabido este diario, su equipo está preparando dentro de su gira de regreso un acto en territorio del actual president, Juanfran Pérez Llorca, La Marina. Aún no tiene fecha dentro del apretado calendario del expresident, pero este encuentro simbólico está anotado en rojo.

La Marina no es territorio cualquiera, es la rótula que une el norte y el sur del territorio PPCV. Allí hay espacios emblemáticos para la oficialidad del PP, como el club Náutico de Xàbia, cita inevitable en verano, o el salón Canor de Teulada, especializado en bodas, bautizos y comuniones, y donde el PP ha oficiado también algún divorcio.

Camps y Ciscar, en una comida en Teulada en 2007. / Ernest Weber

En ese local de Teulada (territorio Pepe Císcar) se vivieron importantes cónclaves del campsismo, en los años de guerra abierta con los zaplanistas que lideraba José Joaquín Ripoll. Alicante, ahora sin la complicidad de antiguos aliados de Camps en la comarca como David Serra o Císcar, vuelve a ser territorio a conquistar por el expresident.

Mientras se preparan este y otros encuentros para los próximos meses, Camps sigue presionando desde la capital. Este miércoles ha vuelto a dirigirse por carta a Pérez Llorca, por registro de entrada en la sede del PPCV. Le exige por tercera la vez la convocatoria del congreso regional, y además vuelve a pedirle acceso al censo de militantes del PPCV para poder presentarles su proyecto.

Vacío a Camps

La del expresident con el actual inquilino del Palau es una relación básicamente epistolar, aunque recientemente le llamó “para darle la enhorabuena como corresponde a la cortesía entre compañeros de partido después de su investidura”. “Se llama guardar las formas, igual que hice con Mazón con el mismo propósito hace dos años. Ese ha sido el único contacto y último en ambos casos. Los dos han sido invitados a todos mis actos, presentaciones de libros incluidas, nunca vinieron”, aclaraba en las últimas horas.

En la carta de este miércoles, Camps vuelve a abordar la cuestión del congreso regional, que actualmente no tiene fecha: “Acabo de solicitarle por tercera vez que me permita ponerme en contacto con todos mis compañeros”. “Igualdad de medios para poder competir libre y legítimamente”, señala en un vídeo publicado en Instagram. También le pregunta “cuáles son los motivos reales por los que el PP está retrasando” la convocatoria del congreso. “Le he pedido que nos diga cuándo va a ser el congreso regional. Ya está abierto el proceso una vez realizado el congreso nacional. Y todavía no se sabe cuándo va a ser. Esa incertidumbre no tiene ningún sentido”, insiste.

Presenta su equipo

Pese al silencio administrativo, Camps no parece darse por aludido ante el vacío de la actual dirección regional. Este jueves en su despacho profesional presentará “el equipo de campaña y el plan de trabajo con el que se ha postulado como candidato a la Presidencia de la Generalitat” para las autonómicas de 2027. En concreto, presentará la estructura y los perfiles que conforman su equipo de campaña, así como las líneas estratégicas del plan que van a desarrollar en los próximos meses, señala en un comunicado.