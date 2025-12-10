De Catalá a afines a Mompó: la lista de 20 cargos de la que saldrá el 'número 2' de Llorca en el PPCV

Tras culminar su aterrizaje en el Palau de la Generalitat y con el nuevo Consell ya confeccionado y en marcha, Juanfran Pérez Llorca debe ahora rematar la sucesión de Carlos Mazón desde el punto de vista orgánico. Aunque nadie da el paso de pedirle el acta de diputado autonómico, Alberto Núñez Feijóo ha impuesto celeridad para remodelar la cúpula del PPCV y que Llorca releve antes de Navidad al expresident, todavía al frente de un organigrama interno en el que también figura en una vicesecretaría la exconsellera Salomé Pradas, con muchas papeletas para seguir el mismo camino que Mazón.

El salto de Pérez Llorca, actual secretario general, a la presidencia de los populares valencianos será sin congreso autonómico, aunque con el aval de los estatutos. El nuevo jefe del Consell asumirá la presidencia del PPCV, lo que dejará vacante la influyente plaza de secretario general, el número dos del partido que lleva el día a día de la formación. Es un puesto clave, sobre todo en un contexto precongresual con vistas al cónclave que debería celebrarse el próximo año y con la elaboración de las candidaturas para las autonómicas de 2027.

Lo lógico sería que Llorca escogiera un perfil de su más absoluta confianza, aunque los cambios serán examinados con lupa, especialmente por aquellos sectores del partido que se han sentido olvidados en los primeros pasos dados por el nuevo president, especialmente con los nombramientos del Consell. Y este es el caso de Vicent Mompó, presidente del PP de Valencia.

Estatutos o excepción

Sin embargo, Pérez Llorca no tendrá las manos libres para escoger a su nueva mano derecha, al menos según la literalidad que recoge el reglamento interno. Según el artículo 45 de los estatutos, el secretario general del partido será nombrado por el Comité Ejecutivo, a propuesta del presidente, "de entre los vocales elegidos por el congreso del partido". Se trata de una lista cerrada de 22 vocales, que se reduce a 20 si se excluye al propio Llorca y al exconseller de Zaplana Carlos González Cepeda, fallecido recientemente.

En todo caso, existen muchas dudas jurídicas respecto al escenario en que ha quedado el PPCV tras la salida del president. Fuentes populares trasladan que el PPCV estaría maniobrando ante Génova para lograr una excepción a esta norma, autorizada por la dirección nacional, para poder ampliar el abanico de candidatos y ganar margen de maniobra. Incluso hay quien valora que la plaza que ha quedado vacante por ese fallecimiento de González Cepeda podría abrir la puerta a designar a un nuevo miembro, lo que podría ser una vía de entrada a un hipotético secretario general de la confianza de Llorca y que no figure entre esos 22 vocales designados en el último congreso autonómico.

En este listado aparecen los alcaldes de las cuatro capitales: María José Catalá; el alicantino Luis Barcala; la de Castelló, Begoña Carrasco, y el alcalde de Elx Pablo Ruz. Cuatro perfiles que no contarían con demasiadas papeletas por las responsabilidades que ya manejan. Tampoco parece probable por motivos evidentes el ascenso de otros nombres como Macarena Montesinos, 'madrina' política de Mazón, o de Salomé Pradas, imputada por la dana.

En esta lista, Mompó cuenta con dos perfiles muy próximos: el que fue su jefe de gabinete, Vicente Huet, y el diputado provincial Avelino Mascarell, que le acompañaba el día de la dana. La alcaldesa de Valencia, por su parte, cuenta también con cargos próximos en esta lista, como los concejales Juan Carlos Caballero (ya es coordinador general, equivalente al 'número 3') o Juan Giner. También el torrentí Vicente Soria, uno de los primeros padrinos políticos de Catalá.

Además de Montesinos, Alicante cuenta con perfiles como el alcalde de Torrevieja y diputado autonómico Eduardo Dolón o el diputado provincial de Elx Juan de Dios Navarro, próximo a Pérez Llorca. También Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola y diputada provincial de larguísimo recorrido, o Juan Molina Beneito, al que Mazón nombró coordinador del grupo popular en la corporación tras su llegada a esta institución en 2019 y tras alcanzar el liderazgo del partido le incluyó entre los vocales del Comité Ejecutivo Autonómico.

En cuanto a Castelló, hay perfiles políticos como el de la delegada del Consell de Mazón, Susana Fabregat, así como Lucía García Fabregat con una larga trayectoria en el Ayuntamiento de Cabanes y miembro de la Junta Directiva del PP provincial; Paz Aledón Guerrero, una persona de la confianza de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; o Adrián Casabó, portavoz del PP en Vila-real.

Equilibrios internos

Esto son los posibles, un listado que hay que leer desde la lógica de los equilibrios internos. No es habitual que presidente y secretario general sean de la misma circunscripción. Hasta las elecciones autonómicas de 2023, Mazón tenía como número dos a la alcaldesa de València, María José Catalá. Tras el 28M en que el PP asaltó el poder en todas las instituciones valencianas, Mazón remodeló la ejecutiva para sacar a Catalá de número dos (con el argumento de que los principales líderes no acumularan cargos) y elevar a Pérez Llorca a secretario general.

Dos cargos, dos provincias

De alguna manera, esto supuso una anomalía ya que tradicionalmente se ha buscado un equilibrio provincial. No es habitual que los números uno y dos compartan circunscripción. Camps, por ejemplo, tenía como secretario general al castellonense Ricardo Costa y de tres a David Serra, de la Marina Alta. Zaplana, por su parte, tuvo a José Luis Olivas (conquense radicado en Valencia) como número dos. Alberto Fabra (Castelló) sí situó a Isabel Bonig (Vall d’Uixó) de secretaria general. Esta, al ser elevada a presidenta, convirtió en su secretaria general a la alicantina Eva Ortiz. Así que por una cuestión de probabilidad, el nuevo secretario general debería ser de Castelló o de Valencia.