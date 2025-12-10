Cinco mujeres asesinadas este año en la Comunitat Valenciana

Natividad, una mujer de 50 años y vecina de Catarroja, se ha convertido en la quinta víctima de la violencia machista este año en la Comunitat Valenciana tras fallecer este martes en la UCI del Hospital Universitario La Fe de València. Con el asesinato de Natividad, son cinco las víctimas mortales de la violencia machista este 2025 en la C. Valenciana: cuatro mujeres y el hijo de dos años de una de ellas, la primera en ser asesinada este año en este territorio.

Tal como ha venido informando este diario, ese primer crimen machista se produjo el 25 de junio pasado en Algemesí. Alejandra Emilia Villegas, de 42 años, y su hijo Samuel, de dos años fueron asesinados por la pareja de ella y padre del menor. A la mujer la cosió a cuchilladas y al niño lo estranguló mientras dormía. Ninguno de ellos estaba protegido porque nadie había denunciado al maltratador pese a la creciente espiral de violencia y acoso al que sometía a Alejandra.

Tres meses y medio después, a principios de octubre, fue asesinada, también a cuchilladas, Cristina, de 37 años, en su piso de Alicante, por su pareja y un amigo de este. El cuerpo de la mujer fue encontrado dos semanas más tarde, el 24 de octubre, en la bañera de la vivienda de la víctima, donde tenían pensado descuartizarla, pero estaban esperando a que les llegara el arcón que habían comprado por internet para congelar el cadáver antes de desmembrarlo.

La tercera mujer asesinada, Oriana, de 29 años, también lo fue en Alicante y con el mismo método, un arma blanca. Oriana se estaba divorciando de su verdugo, de 34 años y con quien tenía una niña de tres años, pero seguían compartiendo piso por cuestiones, una vez más, económicas. El crimen se produjo el pasado 2 de diciembre y, como en los casos anteriores, nadie había denunciado el maltrato al que sometían a las tres mujeres, por lo que no se había podido dictar ninguna orden de protección.

El registro oficial

Desde que hay registros diferenciados de feminicidios íntimos en España, es decir, desde el 1 de enero de 2003, son 1.340 las mujeres asesinadas en episodios motivados por la violencia machista, lo que arroja una media de más de 58 víctimas mortales al año; es más, la media es de una mujer asesinada cada seis días por su pareja o expareja. En la C. Valenciana, son 167 mujeres asesinadas en estos casi 23 años; una media de más de siete cada año.