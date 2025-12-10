Compromís exige el "cese inmediato" del director general de Diversidad por su imputación tras una denuncia de Lambda

La denuncia penal presentada el pasado mes de junio por Lambda ha derivado en la primera imputación del actual gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca y la respuesta de Compromís no se ha hecho esperar. "Desde Compromís exigimos el cese inmediato del Director general de Diversidad, Stephane Soriano, que está imputado por atacar al movimiento LGTBI vulnerando la ley. Llevamos años denunciando sus prácticas mafiosas que solo buscan acallar las voces críticas contra sus políticas de recortes de derechos. Es el primer imputado del gobierno de Pérez Llorca y debería ser cesado de manera fulminante", afirma el síndic de Compromís, Francesc Roig, en un comunicado. Y añade: "No podemos aceptar de ninguna de las maneras ni los recortes en los derechos de las personas LGTBI que impulsan PP y Vox, ni la persecución ilegal a las entidades que critican estos retrocesos".

Expedientes vinculados al convenio

El colectivo LGTBIAQ+ valenciano denunció a Soriano por tres delitos de revelación de secretos por las declaraciones realizadas en mayo en tres medios de comunicación sobre información de expedientes administrativos que no eran aún conocidos por la propia entidad y que hacían referencia al convenio con la asociación, en los que resultaba perjudicada. "Si el director general hubiese hablado del contenido de dicha resolución una vez firme, esta denuncia no se habría puesto por tratarse de información pública, pero hizo públicos datos que no lo eran ni venían acompañados de resolución firme, y que fueron emitidas desde una posición institucional con capacidad de generar efecto público inmediato y duradero en nuestra contra y que, además, se han demostrado falsos o inexactos", remarcaba en su día el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.