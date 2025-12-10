La gripe se vuelve 'explosiva' y supera el pico del pasado año en plena huelga y antes de las Navidades

Los contagios de gripe se han acelerado -y mucho- en la última semana en la Comunitat Valenciana y amenazan con ser un quebradero de cabeza para las autoridades sanitarias durante los próximos meses porque la transmisión se ha vuelto "explosiva". Según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias (Sivira), con los datos correspondientes al periodo entre el 1 y el 7 de diciembre, la incidencia se ha disparado se ha disparado en 269,2 puntos en solo una semana hasta situarse en 1.192,5 puntos. Los casos de gripe se han duplicado en solo siete días con especial virulencia en los departamentos del sur de la provincia de Valencia; en Xàtiva, por ejemplo, la incidencia supera los 1.600 puntos.

Máximo en dos años

No es solo que se haya rebasado la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, sino que este dato supone superar el pico de la gripe de la temporada pasada cuando la curva creció hasta los 1.184,6 puntos. Sin embargo, la gran diferencia es que este dato se registró en la cuarta semana de enero, un mes después de las Navidades, un periodo que sirve todos los años para disparar los contagios debido al aumento de las reuniones sociales, y no a principios de diciembre cuando aún resta lo peor de la temporada de contagios. Es decir que la explosividad de esta temporada de invierno está siendo, por el momento, mucho mayor que la del pasado año, como se observa al comparar las dos curvas de incidencia. Mientras que la de hace 12 meses fue más progresiva, la actual es mucho más pronunciada y se acerca casi a ser vertical.

Diferencia de la curva de incidencia de gripe entre el año 2025 y el 2024. / GVA

La evolución es incluso peor que hace dos años, cuando por estas mismas fechas, la incidencia se situaba en 811,3 puntos; pero en las siguientes semanas, se disparó de forma explosiva hasta superar los 1.500 puntos, lo que llevó a Sanidad a imponer la mascarilla obligatoria en todos los centros sociosanitarios, ambulatorios y hospitales incluidos.

Además, si se compara con el conjunto del país, la incidencia valenciana duplica a la nacional, aunque desde Sanidad siempre han defendido que su capacidad de detección es mayor a la de otras autonomías.

¿Será la mascarilla obligatoria?

Ante la "preocupante" evolución de la gripe, Cataluña ha impuesto la mascarilla de forma obligatoria en todos los centros sanitarios, algo a lo que la Conselleria de Sanidad se resiste por el momento. Ante la consulta realizada este miércoles, fuentes oficiales del departamento de Marciano Gómez recordaban que ya se lanzó una recomendación hace una semana y que la instrucción es que "cada departamento, de acuerdo con los criterios de sus servicios de Medicina Preventiva, pueda ampliar las medidas, si lo considera oportuno". Faltará por ver si, ante los preocupantes datos, se cambia de criterio y se imita lo decretado por la Generalitat de Cataluña.

Aunque la mascarilla es recomendable, sobre todo entre los pacientes con síntomas de gripe y en espacios como Urgencias, la realidad es distinta. Y para muestra las imágenes del pasado martes por la tarde, captadas por Levante-EMVen el hospital La Fe de València, en las que se observa que muy pocas personas portan el cubrebocas durante su estancia en Urgencias.