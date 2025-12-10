Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado

"Un otoño caliente". Es lo que auguraron los sindicatos educativos al ya exconseller José Antonio Rovira tras muchas decisiones polémicas. El profesorado ya le había echado un pulso al conseller el pasado curso con una huelga educativa, la primera en 12 años, y aún así parecían dispuestos a seguir manteniendo la presión si el departamento de Campanar no cedía con sus exigencias. Un año después, han elaborado un calendario con movilizaciones sin precedentes que empiezan este mismo jueves con una nueva jornada de huelga educativa en Valencia, Castellón y Alicante.

El día de protesta educativa comenzará con concentraciones en las sedes de Conselleria de Educación de las tres capitales de provincia a las 09:30. También habrá concentraciones en comarcas de Valencia, Castellón y Alicante. El plato fuerte, sin embargo, llegará a las 12 de la mañana, con una manifestación que se prevé multitudinaria. En València partirá desde el IES LLuis Vives (en la plaza del Ayuntamiento), en Castelló saldrá desde la Plaça de les Aules y en Alicante desde las escaleras del IES Jorge Juan.

La nueva consellera María del Carmen Ortí, hereda esta protesta y tendrá como uno de sus principales objetivos reconciliar a los sindicatos docentes con el departamento de Campanar, y apagar muchos de los fuegos que Rovira dejó activos al desplegar el programa electoral del Partido Popular. Estas son las 6 grandes razones de los profesores para ir a la huelga.

Huelga educativa en Alicante el curso pasado / HECTOR FUENTES

Las seis reivindicaciones

Las demandas del profesorado valenciano se articulan en torno a seis grandes ejes que buscan revertir los "retrocesos" de los últimos años y equiparar sus condiciones a las de otras autonomías, ya que los doscentes valencianos siguen entre los peores pagados del país. El motivo principal que enciende la mecha es la exigencia de mejoras salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Piden, en concreto, iniciar las negociaciones para ello ya que, en su opinión "no se puede tolerar que seamos el territorio con los profesores peor pagados de todo el estado".

La segunda reivindicación tiene que ver con los "recortes" que Conselleria ha aplicado sobre las plantillas de profesorado sobre todo en dos áreas: Formación Profesional (FP) y Atención a la Inclusión. En FP los profesionales más afectados han sido los expertos y especialistas a los que se les ha reducido drásticamente sus condiciones laborales y que están en huelga indefinida desde el pasado 3 de noviembre.

Además de esto, el colectivo docente también muchos meses protestando por sendos ajustes en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), y en las Escuelas de Adultos. En el caso de la atención a la inclusión, la peor parte se la llevan las aulas UECO para alumnado con necesidades educativas especiales que, pese a que la Conselleria las reforzó, aún tienen carencias severas.

Los recortes, sin embargo, son relativos, pues los datos oficiales de Conselleria muestran que la plantilla de profesores ha crecido de 81.500 a 83.000 en el último curso, eso sí, sobre todo en Infantil y Primaria.

Huelga educativa en València el pasado 23 de mayo / Daniel Tortajada / LEV

Reducción de ratios

Una petición histórica del profesorado es la reducción de las ratios de alumnado por aula. La alta concentración de estudiantes por docente dificulta la atención individualizada, el seguimiento de las necesidades específicas. Aunque el Gobierno de España ya ha anunciado un plan para bajarlas, los docentes no cesan de pedirlo en su protesta para asegurar esta medida. También reclaman una mayor rapidez en la cobertura de bajas en los centros educativos, un problema común en muchos centros escolares.

La cuarta reivindicación es una reducción de la burocracia que hoy -coinciden muchos docentes- asfixia a los centros escolares. Los sindicatos denuncian que esta sobrecarga de trabajo no solo desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia, sino que está afectando a la salud del profesorado y de los equipos directivos, generando estrés.

Huelga educativa del 23 de mayo de 2024 en València / Daniel Tortajada / LEV

Infraestructuras recortadas

El profesorado lamenta la falta de inversión en la mejora de los centros educativos. Reclaman la recuperación de los presupuestos recortados en la partida de infraestructuras. El recorte es del 40% en el Plan Edificant (pasando de 306 a 183 millones), lo que paraliza o ralentiza la construcción y rehabilitación de colegios e institutos, afectando a las condiciones en las que aprenden los alumnos y trabajan los docentes.

El profesorado pide unas infraestructuras "dignas, seguras y adaptadas a un clima cambiante". Además, consideran "inaceptable" la "dejadez" del Consell en la rehabilitación y construcción de los centros educativos afectados por la dana.

Finalmente, los sindicatos incluyen una demanda política clave: la sustitución de la actual Ley de Libertad Educativa (una de las medidas estrella del Consell de PP y Vox) por "otra que defienda el valenciano". Argumentan que el texto actual "solo busca arrinconar el valenciano en la enseñanza", y exigen un marco normativo que garantice y potencie la lengua propia de la Comunitat en el sistema educativo.