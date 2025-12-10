Conselleria y profesorado de FP firman el acuerdo que desconvoca la huelga indefinida

Sindicatos educativos y Conselleria firmaron este martes el acuerdo que pone fin a la huelga indefinida de cientos de docentes especialistas y expertos de FP, que comenzó el pasado 3 de noviembre y que ha dejado a miles de estudiantes sin clases durante más de un mes en el inicio de curso.

El acuerdo incluye las principales exigencias del profesorado que "había visto recortadas sus condiciones laborales y salario en un 41 %", denuncia el sindicato Stepv en un comunicado. Durante la negociación el colectivo ha recuperado prácticamente el horario completo excepto las tres horas dedicadas a guardias.

El final de la huelga de FP, en realidad, llevaba muy cerca desde hace semanas, pero la dimisión de Mazón y la toma de posesión de Llorca provocó que se retrasara más de 10 días. Esto es debido a que, con un gobierno en funciones, no se pueden firmar decisiones de este tipo. Finalmente, tras la toma de posesión de la nueva consellera de Educación María del Carmen Ortí, se ha firmado el acuerdo que no entrará en vigor hasta el próximo 15 de diciembre ya que se deben cambiar cientos de contratos para cumplir las nuevas condiciones laborales.

El sindicato Stepv ha celebrado la firma y ha animado a la comunidad educativa a participar en la huelga sectorial programada para este jueves 11 de diciembre.

Firma del acuerdo entre Conselleria de Educación y sindicatos educativos para desconvocar la huelga del profesorado experto de FP / Levante-EMV

Contexto de la huelga

Conselleria modificó el decreto 97/2025, que supuso una reducción horaria del 40 % de jornada para este profesorado, dejando su tiempo de trabajo en 25 horas a la semana, lo que provocó un auténtico terremoto entre los docentes, que se lanzaron a la calle a protestar. Tras varias concentraciones infructuosas, optaron por iniciar una huelga indefinida que dura ya casi un mes.

Conselleria y docentes han llegado a un acuerdo por el que la jornada será de 33 horas (antes eran 37) y se obliga al profesorado experto y especialista a tener dos años de experiencia laboral en el sector productivo del que imparten clase en los últimos 8 años.

Según explica Educación "se amplía de cuatro a ocho años el período máximo para acreditar una experiencia laboral de dos años de una actividad profesional remunerada directamente relacionada con la materia. Estarán exentos de este requisito aquellas personas que, a 1 de septiembre de 2025, acrediten al menos tres años de servicios prestados como personal experto en sectores productivos o profesorado especialista, en centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana".

El profesorado experto

El profesorado experto es una figura que actúa como conexión con el mundo laboral de todos los ciclos de FP. Es una persona con mucha experiencia en un trabajo relacionado con la FP, que además da clase al alumnado para que puedan tener una visión y un conocimiento muy práctico de las cosas.

Es una figura muy valorada, pero en los últimos años ha sufrido un cambio legal que la ha puesto patas arriba. Antes los propios centros escolares escogían a su profesorado experto, pero ahora eso se ha cambiado por un sistema de bolsas similar al del resto de docentes.

Un sistema que, según critican los profesores, no funciona todo lo bien que debería y está provocando retrasos. "Mañana a lo largo del día saldrá el listado y la contratación esperamos que sea de 15 días a un mes, pero los chicos están ya en las aulas, así que van a estar sin un profesor por lo menos ese tiempo", cuenta un docente experto.

El decreto, curiosamente, nació para tratar de paliar la precaridad de este profesorado, que tenía que hacer un contrato nuevo cada curso y era designado a dedo por la dirección del centro. En su lugar, se ha creado un sistema de bolsas y plazas, similar a cualquier otro de la administración pública, lo cual ha mejorado las condiciones del profesorado que ahora son contratados de manera indefinida frente a los contratos de 6 o 9 meses que tenían hasta el curso pasado.