La Iglesia recauda un nuevo récord en IRPF en la Comunitat: 37 millones

La Iglesia Católica ha recaudado un nuevo récord de IRPF en la Comunitat: 37,2 millones de euros. De hecho, la C.Valenciana es uno de los territorios donde más ha aumentado el número de asignantes de toda España, según ha informado este miércoles la Conferencia Episcopal.

El número absoluto de asignantes ha aumentado a nivel estatal en 16 de las 17 comunidades autónomas, pero los datos de la Comunitat la sitúan en el grupo de cabeza en términos de volumen. La región sumó 11.260 nuevos asignantes respecto al año anterior, alcanzando un total de 793.505 declaraciones a favor de la institución. En términos de volumen, la C. Valenciana se consolida como una de las autonomías más importantes, solo por detrás de Andalucía, Madrid y Cataluña.La Iglesia ha recaudado 4.1 millones de euros más respecto al año 2023, con un crecimiento del 12 %.

El reto de la fuga de asignantes

A pesar del aumento en números absolutos, la C.Valenciana no ha sido inmune a una tendencia porcentual que afecta a la mayoría del territorio nacional: el descenso en el porcentaje de asignantes sobre el total de declaraciones.

En 2024, el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia en la C. Valenciana se situó en el 28,44%, ligeramente inferior al 28,76% registrado en 2023. Esta variación negativa de -0,32 puntos porcentuales es similar al promedio nacional y se explica, en gran medida, por la incorporación de nuevos declarantes (especialmente jóvenes) que optan por no marcar ninguna casilla de asignación tributaria.

En resumen, aunque la C. Valenciana sigue siendo una de las regiones que más contribuyen en términos de euros y de nuevos asignantes a nivel nacional, la institución se enfrenta al reto de convertir ese crecimiento absoluto en un aumento sostenido en términos porcentuales entre la base total de contribuyentes.

Contexto Nacional

La Iglesia católica ha recaudado en la última campaña de la declaración de la renta más de 429 millones de euros, un récord histórico que se debe al aumento en 106.363 del número de declaraciones en favor de la institución.

Son los datos provisionales de la campaña de la Renta del año 2024 (declaración efectuada en la primavera de 2025), que revelan que el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica ha sido de 7.946.347, lo que implica un aumento de 106.363 declaraciones más que en 2023, según ha informado este miércoles la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El importe total asignado a la Iglesia en la última campaña de la renta ha ascendido a 429.335.080 euros con un incremento de 46.897.081 euros en relación al ejercicio anterior, un 12 % más. Además de ese incremento de 106.363 declaraciones a favor de la Iglesia, se han mantenido las 208.841 nuevas declaraciones del año anterior y se han obtenido nuevos declarantes.

El porcentaje de asignantes disminuye en 0,34 % debido al aumento de declaraciones que no marcan la X, que ha subido este año un 1,09 % y alcanza casi el 40 %. El descenso en la X de fines sociales ha sido de 1,04 %.Atendiendo a las declaraciones de la renta conjuntas, son más de 9 millones de españoles los que marcan la X en favor de la Iglesia católica, sin que eso suponga que les retengan más o que les devuelvan menos al hacer la declaración, aclara la CEE.

Datos por comunidades autónomas

Las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas (todas menos Navarra), y destacan especialmente Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Por su parte, atendiendo al porcentaje de asignación, éste ha disminuido en todas las comunidades, salvo en la Hacienda foral de Guipúzcoa por segundo año consecutivo, "debido al trabajo realizado por la diócesis en distintas direcciones, especialmente con la diputación foral", explica la CEE.

Además, nueve comunidades se sitúan por encima de la media en porcentaje de asignantes. Destacan Castilla-La Mancha (42,6 %), Extremadura (42,1 %), La Rioja (41,9 %), Murcia (41,3 %) y Castilla y León (40,3 %). Por debajo de la media están Canarias (24 %), Galicia (23,5 %) y Cataluña (15 %).

Los descensos más importantes del número de asignantes, en términos porcentuales, se han registrado en Navarra (un 0,84 % menos), Cantabria (0,65 %) y Castilla-La Mancha (0,61 %)