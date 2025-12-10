La jueza de la dana pide identificar al chófer y los guardaespaldas que acompañaron a Carlos Mazón el 29-O

El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha notificado hoy un auto, una providencia y una diligencia de ordenación dictadas por la magistrada titular Nuria Ruiz Tobarra y la letrada de la administración de justicia en la causa que investiga las 230 muertes de la dana como homicidios imprudentes, además de un número indeterminado de lesiones. En el auto, la jueza de la dana acuerda solicitar a la Conselleria de Emergencias la copia íntegra de las grabaciones de las cámaras situadas en los pasillos del edificio donde se celebró el Cecopi el 29 de octubre de 2024 “en que se pueda adverar las entradas y salidas de la sala” en la que se celebró la sesión de ese órgano, “bien por su puerta delantera como por su puerta trasera”, desde las 15 hasta las 23 horas y 59 minutos de ese día.

En esa misma resolución, la magistrada también acuerda en esa resolución solicitar a las Corts Valencaines las respuestas emitidas por el coordinador de prevención de Emergencias, que ha declarado también como testigo en el procedimiento, en respuesta a preguntas parlamentarias en relación con la conservación de las imágenes de la llegada de las autoridades al Cecopi el 29-O.

En la providencia, la instructora decide citar a declarar a los cuatro testigos propuestos por la acusación popular que ejerce el sindicato FTAP-CGT, entre ellos el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat, Javier Sendra, además del director gerente de FGV, Alfonso Novo. También ha acordado oficiar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para que identifique al vigilante de seguridad lesionado el día de la dana para recibirle declaración como perjudicado.

La jueza también requiere al Centro de Coordinación de Emergencias para que aporte, a instancias de la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa, diversa información y documentos sobre avisos de previsión de lluvias e instrucciones de autoprotección dirigidas a la población. También en esta providencia se da cuenta de los correos y mensajes remitidos por el subdirector de Emergencias, testigo en la causa, para que se unan al procedimiento y se trasladen a las partes, al igual que ocurre con los mensajes aportados por la testigo que ha prestado declaración este miércoles, directora general de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia.

La jueza también acuerda citar como testigo al chófer que prestaba servicio al entonces presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 y requerir al jefe de seguridad de Presidencia de la Generalitat la identificación de los escoltas que el presidente tenía asignados ese día. Una vez cumplimentado ese oficio, se citará a esos escoltas.

Por último, en una diligencia de ordenación, suscrita por la letrada de la Administración de Justicia, se acuerda el traslado a las partes de los mensajes aportados por el subdirector de Emergencias y el acta de cotejo realizada hoy mismo respecto de la documentación entregada por la directora general de la secretaría del Gabinete de la Presidencia de la Generalitat.