Vaivén
La lona de la plaza de toros no era un mensaje para María José Catalá
La diputación despliega la segunda parte de la campaña publicitaria para presentar la nueva iluminación del coso de la calle Xàtiva, que molestó en el ayuntamiento
Misterio resuelto. La Diputación de Valencia ha colgado esta mañana en la plaza de toros la segunda parte de la campaña de publicidad que tanto irritó hace un par de semanas a la alcaldesa de València, María José Catalá. La primera lona que se destapó era ciertamente provocadora, unos versos de una canción de Al Tall: "Que vinga que vinga que vinga la llum...". Es una canción que termina de esta manera: "i que al senyor alcalde li peguen en lo cul".
Como ha quedado claro con esta segunda lona, se trataba de una campaña para anunciar la reforma del sistema de iluminación de la plaza: "Que vinga que vinga que vinga la llum i a la plaça vindre que torne a ser costum", reza el nuevo cartel, ya completo.
Como se ocupó de dejar claro el equipo de gobierno municipal y hasta la propia alcaldesa, la broma no sentó bien, en un clima de tensión interna en el PPCV motivado por la sucesión de Carlos Mazón. "La falta de luces es un problema", dijo la alcaldesa. Si algo ha iluminado esta iniciativa es la falta de sintonía entre Mompó y Catalá, que no quiso entrar en un juego de complicidades con su vecino de partido.
Impacto en un BIC
Ha habido incluso alguna consulta desde el Ayuntamiento de Valencia sobre el impacto de estas lonas en un edificio con protección patrimonial (Bien de Interés Cultural). De hecho, esta segunda parte de la campaña publicitaria se ha distribuido en tres lonas, para que sea menos invasiva sobre la fachada.
