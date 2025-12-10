Natàlia Enguix, sobre los crímenes machistas: "La sociedad no puede normalizar ninguna violencia ni dejar sola a ninguna víctima”

Natàlia Enguix, vicepresidenta primera y diputada de Igualdad en la Diputación de València, ha alertado del impacto de las muertes de mujeres por violencia machista en el marco de la presentación del documental "El peso de la ausencia", que ha tenido lugar en el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM). “Cada feminicidio es irreparable” y aquellos que atentan contra los y las niñas a través de la violencia vicaria representan “un mal prolongado que tenemos que anticipar y evitar con todas las herramientas disponibles”. La diputada ha insistido que la sociedad “no puede normalizar ninguna violencia ni dejar sola a ninguna víctima”.

"El peso de la ausencia", dirigido por Alberto Gómez Uriol, narra la historia de su hermana, María de Carmen Gómez Uriol, asesinada por su marido en 1973, y el impacto que aquel feminicidio dejó en su hijo y en toda la familia.

Una historia que, tal como ha destacado la vicepresidenta, conecta directamente con la realidad más inmediata, marcada en los últimos días por nuevos asesinados machistas que vuelven a evidenciar la gravedad y la persistencia de esta violencia. De hecho, durante la jornada se ha recordado que en el que va de 2025 ya son 45 las mujeres asesinadas, cuatro de ellas en la última semana.

La proyección también ha contado con la presencia del diputado de Cultura, Paco Teruel, concejalas de los ayuntamientos de Sueca y Ontinyent, así como el director del MuVIM, Rafa Company, y ha incluido un coloquio abierto con el público que ha servido para cerrar la programación del 25N impulsada por la Diputación de València.

Ley para la violencia vicaria

Durante la jornada, Natàlia Enguix ha reclamado la tramitación y aprobación definitiva del anteproyecto de ley que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo y ha advertido de que se trata de una violencia que “instrumentaliza a los hijos e hijas para dañar a las mujeres y los efectos de las cuales se prolongan en el tiempo”. En este sentido, Enguix ha defendido esta reforma como necesaria para visibilizar, prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y ha subrayado que “no dejaremos de reivindicar su tramitación y aprobación”, señalando además que el documental pone en evidencia como la violencia vicaria instrumentaliza a los y las menores para continuar causando daño, cuyos efectos pueden alargarse en el tiempo.

Luto de generaciones

El documental, que ha sido reconocido recientemente con la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga, no se limita a relatar una vida truncada, sino que “evidencia que la violencia machista no es una estadística, sino un luto que dura generaciones”, ha remarcado Natàlia Enguix. Así mismo, ha recalcado que ese reconocimiento por parte de “un festival de cine tan reconocido refuerza el valor social y cultural de la obra” y ha recordado, citando al director, que la película nace “para romper ese silencio y reconstruir entre todos los recuerdos individuales una memoria colectiva y compartida”. A este apoyo del Festival de Málaga se suma el premio del público obtenido en el festival Mon·doc de Montaverner, que confirma la conexión de la obra con la audiencia.

"El peso de la ausencia" se construye como un ejercicio de memoria íntima y colectiva que combina el relato en primera persona con material documental y archivos familiares. En este sentido, el director del largometraje, Alberto Gómez Uriol, ha señalado que este documental “plantea un relato íntimo, construido en primera persona y centrado también en mi sobrino Alejandro, que tenía solo dos años cuando su madre fue asesinada”. Así, Gómez ha explicado que “la historia está contada en primera persona por mí, como hermano de Mari Carmen, que es la víctima, y también por su propio relato a través de un manuscrito que dejó y muestra también la parte de la ausencia y como soportar todo esto”, ha detallado. En definitiva, el documental pone el foco en la ausencia, en el luto no resuelto y en la responsabilidad colectiva tanto social como judicial frente a una violencia que no acaba con el crimen.

El peligro del discurso negacionista

Enguix ha advertido también del contexto político actual, marcado por el discurso negacionista de la extrema derecha que “pretende llegar a la gente joven y banalizar la violencia que sufren las mujeres, así como por partidos que, incluso considerándose democráticos, intentan ocultar las situaciones de violencia y abuso que sufren las mujeres en diferentes ámbitos”.

Así mismo, la responsable de Igualdad ha recordado los datos de la última macroencuesta de Violencia contra la Mujer, advirtiendo que no se puede tolerar la normalización de unas cifras que evidencian la elevada prevalencia de la violencia física, sexual, económica y psicológica en el ámbito de la pareja o expareja. En este contexto, ha puesto en valor el trabajo desarrollado desde la Diputación de València a través de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de género, que, en palabras de Enguix, “supone una nueva herramienta para coordinar esfuerzos, recursos y políticas locales”. Por este motivo “hemos incrementado el presupuesto destinado en esta Red”, ha indicado en referencia al aumento progresivo de las ayudas a ayuntamientos, mancomunidades y consorcios miembros de la Red de Municipios Protegidos, que han pasado de 600.000 euros en 2022 y 2023 a 900.000 euros en 2024 y a 1,5 millones de euros en 2025.