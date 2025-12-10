PP y Vox activan su reforma del reglamento de las Corts saltándose la comisión por la que cobra extra Mazón

La 'era Llorca' se estrenará la próxima semana en las Corts con una triple jornada, la votación de hasta tres leyes, de la renovación de dos organismos consultivos de la Generalitat y sin que el president vaya a subir a la tribuna. La junta de síndics ha acordado el orden del día para el que será el primer pleno parlamentario del nuevo Consell con Juanfran Pérez Llorca al frente y en el que él será el único de los doce miembros del Ejecutivo autonómico que no intervenga.

El miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de diciembre se erigen sobre el calendario como la primera cita en la cámara del Gobierno valenciano y el último pleno del 2025. El triplete está justificado por la comparecencia de todos los consellers, los once, todos menos Llorca, como si se tratara de un inicio de la legislatura, empezando por la vicepresidenta primera, Susana Camarero, que toma las competencias de Empleo como novedad a las de Vivienda, Juventud e Igualdad que ya tenía, y continuando con el orden fijado en el organigrama protocolario de los departamentos.

Pero las comparecencias de los consellers llegará después de las votaciones en las que estará la reforma del Reglamento de las Corts que presentaron PP y Vox a finales de octubre. Con ella (firmada en su momento por el hoy president) se disuelven hasta cuatro comisiones, entre ellas la de LGTBI o Derechos Humanos, la posibilidad de reducir los fondos vía enmienda a los órganos estatutarios (de fondo aparece la Acadèmia Valenciana de la Llengua) o la supresión del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales.

Este cambio en el reglamento se hará directamente en el pleno, al ser planteado por lectura única por populares y voxistas, y no necesitará pasar por comisión. Desde la semana pasada, el portavoz del PP en esta comisión es Carlos Mazón, con un extra en el sueldo por ello de unos 600 euros mensuales, 8.800 euros al año. Sin embargo, ni aún tratando la reforma del reglamento, principal motivo de funcionar de este órgano, ha necesitado reunirse, algo que solo ha hecho una vez en cinco años. El PP no ha aclarado si será Mazón el que defienda la reforma en el pleno.

Cruce de reproches

Este cambio del reglamento, que se convertirá en la primera norma aprobada en la 'era Llorca' en la cámara autonómica, ha recibido la crítica de los partidos de la izquierda, tanto por el fondo como por la forma. En este segundo sentido, PSPV y Compromís han afeado que por mucho que el nuevo jefe del Consell apele al diálogo impulse un cambio en la forma de funcionar de la cámara pactada con la extrema derecha y sin posibilidad de presentar enmiendas, una cuestión ante la que han pedido un informe del letrado que la presidenta de las Corts ha frenado.

Además, la izquierda critica el fondo del cambio al eliminar comisiones concretas como las de LGTBI o Derechos Humanos cuyas competencias se integrarán en la comisión de "Familia, Política Social e Igualdad" o la posibilidad de reducir el presupuesto de los órganos estatutarios vía enmiendas. "Es una simple y correcta reordenación de las mismas", ha defendido el síndic del PP, Fernando Pastor, frente a los reproches de la izquierda que considera que los 'populares' están asumiendo la petición de Vox.