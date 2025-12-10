El PSPV acota la negociación con Llorca a À Punt y la Mesa de las Corts

Posibilidad de negociar sí, pero no de todo y con condiciones. Es la respuesta que lanza el PSPV a la oferta de pactos emitida por Juanfran Pérez Llorca en su llegada al Palau de la Generalitat. Mientras el nuevo president insiste en hablar de todo el bloque de órganos estatutarios que tiene su mandato caducado más de dos años, los socialistas circunscriben el terreno del diálogo a dos instituciones: la Mesa de las Corts y el consejo de administración de À Punt.

En realidad, el caso de la Mesa de las Corts no es ni siquiera un puesto sobre el que negociar, sino una exigencia, una condición previa para hablar. Los socialistas son el único partido de la cámara autonómica que no tiene representación en el órgano de dirección del parlamento, una situación anómala ya que son la principal formación de la oposición y la segunda con más votos y escaños. De hecho, esta cuestión está judicializada, con una denuncia del PSPV al Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite, pero sin fecha de resolución.

"Primer necesitamos una serie de gestos", ha señalado este martes el síndic del PSPV, José Muñoz, ante la oferta de pactos lanzada por Llorca. Entre ellos, ha reclamado recuperar "el puesto que le corresponde" a la formación en la Mesa de las Corts. Los socialistas estaban presentes en ella hasta que en febrero la entonces vicepresidenta segunda Gabriela Bravo dimitió. Su sustituta se votó en el pleno y el apoyo de PP y Vox logró aupar a la 'popular' Magdalena González de la Red, dejando al PSPV sin representación en este ente.

Para que se diera este primer paso, primero, el PP debería forzar la renuncia de uno de sus tres representantes. Parecía que la posible marcha de González de la Red al Consell abriría este camino, pero no ha ocurrido. Por ello, de momento, los socialistas se muestran como "espectadores" y pasan la pelota al tejado de Llorca sobre quien señalan que es quien debe materializar los ofrecimientos. Este podría llegar también en À Punt donde el salto del presidente del ente, Vicente Ordaz, a la comunicación del Palau ha abierto un hueco en el consejo de administración.

Los diputados de las Corts votan la elección de la nueva vicepresidenta segunda de las Corts. / Fernando Bustamante

El nuevo representante ha de ser elegido en las Corts. Para ello, bastaría con una mayoría absoluta que PP y Vox han utilizado previamente para elegir a siete de los ocho miembros que componen esta institución, incluido el propio Ordaz. A los socialistas les interesaría contar con un miembro en este órgano, no tanto para poder tomar decisiones sino para tener información de primera mano de lo que ocurre en la cadena autonómica en un momento convulso.

Frenar el "asalto"

Claro que ese deseo choca con la forma de materializarse porque el PSPV reclama negociar este puesto en À Punt como algo independiente, ir "parte a parte", mientras que Llorca lo condiciona a todo el paquete de órganos estatutarios como el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura, donde la elección de sus representantes requiere de mayorías reforzadas, lo que significa que necesita el voto, como mínimo, de un grupo de la izquierda además de Vox (o solo el de los socialistas).

Compromís también ha puesto condiciones a cualquier tipo de pactos. Su síndic, Joan Baldoví, ha admitido que sería "maravilloso" que su partido tuviera representante en el consejo de administración de À Punt, sin embargo, ha indicado que sería todavía "más maravilloso" que el PP "volviera a las mayorías reforzadas" para elegir cargos en este tipo de instituciones. En este sentido, ha situado como condición "revertir el asalto" a la Agencia Antifraude donde PP y Vox cambiaron la ley e impulsaron la llegada de Eduardo Beut, considerado próximo a Zaplana.

Ambos partidos, además, señalan la continuidad de Carlos Mazón en la bancada de las Corts como otro de los puntos que dificultan el diálogo, sobre el que mantienen la presión las asociaciones de víctimas. Tampoco ayuda el calendario con 17 meses restantes, como mucho, antes de citarse con las urnas, una situación que recuerda a la de la anterior legislatura cuando el pacto para renovar los entes estatutarios estaba prácticamente cerrado con el entonces Botànic y el PP, entonces comandado por María José Catalá en la cámara autonómica, se retiró.