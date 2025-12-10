El PSPV acota la negociación con Llorca a À Punt y la Mesa de las Corts
Los socialistas exigen ir "parte a parte" en la renovación de órganos y Compromís reclama "revertir el asalto" a Antifraude
Posibilidad de negociar sí, pero no de todo y con condiciones. Es la respuesta que lanza el PSPV a la oferta de pactos emitida por Juanfran Pérez Llorca en su llegada al Palau de la Generalitat. Mientras el nuevo president insiste en hablar de todo el bloque de órganos estatutarios que tiene su mandato caducado más de dos años, los socialistas circunscriben el terreno del diálogo a dos instituciones: la Mesa de las Corts y el consejo de administración de À Punt.
En realidad, el caso de la Mesa de las Corts no es ni siquiera un puesto sobre el que negociar, sino una exigencia, una condición previa para hablar. Los socialistas son el único partido de la cámara autonómica que no tiene representación en el órgano de dirección del parlamento, una situación anómala ya que son la principal formación de la oposición y la segunda con más votos y escaños. De hecho, esta cuestión está judicializada, con una denuncia del PSPV al Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite, pero sin fecha de resolución.
"Primer necesitamos una serie de gestos", ha señalado este martes el síndic del PSPV, José Muñoz, ante la oferta de pactos lanzada por Llorca. Entre ellos, ha reclamado recuperar "el puesto que le corresponde" a la formación en la Mesa de las Corts. Los socialistas estaban presentes en ella hasta que en febrero la entonces vicepresidenta segunda Gabriela Bravo dimitió. Su sustituta se votó en el pleno y el apoyo de PP y Vox logró aupar a la 'popular' Magdalena González de la Red, dejando al PSPV sin representación en este ente.
Para que se diera este primer paso, primero, el PP debería forzar la renuncia de uno de sus tres representantes. Parecía que la posible marcha de González de la Red al Consell abriría este camino, pero no ha ocurrido. Por ello, de momento, los socialistas se muestran como "espectadores" y pasan la pelota al tejado de Llorca sobre quien señalan que es quien debe materializar los ofrecimientos. Este podría llegar también en À Punt donde el salto del presidente del ente, Vicente Ordaz, a la comunicación del Palau ha abierto un hueco en el consejo de administración.
El nuevo representante ha de ser elegido en las Corts. Para ello, bastaría con una mayoría absoluta que PP y Vox han utilizado previamente para elegir a siete de los ocho miembros que componen esta institución, incluido el propio Ordaz. A los socialistas les interesaría contar con un miembro en este órgano, no tanto para poder tomar decisiones sino para tener información de primera mano de lo que ocurre en la cadena autonómica en un momento convulso.
Frenar el "asalto"
Claro que ese deseo choca con la forma de materializarse porque el PSPV reclama negociar este puesto en À Punt como algo independiente, ir "parte a parte", mientras que Llorca lo condiciona a todo el paquete de órganos estatutarios como el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura, donde la elección de sus representantes requiere de mayorías reforzadas, lo que significa que necesita el voto, como mínimo, de un grupo de la izquierda además de Vox (o solo el de los socialistas).
Compromís también ha puesto condiciones a cualquier tipo de pactos. Su síndic, Joan Baldoví, ha admitido que sería "maravilloso" que su partido tuviera representante en el consejo de administración de À Punt, sin embargo, ha indicado que sería todavía "más maravilloso" que el PP "volviera a las mayorías reforzadas" para elegir cargos en este tipo de instituciones. En este sentido, ha situado como condición "revertir el asalto" a la Agencia Antifraude donde PP y Vox cambiaron la ley e impulsaron la llegada de Eduardo Beut, considerado próximo a Zaplana.
Ambos partidos, además, señalan la continuidad de Carlos Mazón en la bancada de las Corts como otro de los puntos que dificultan el diálogo, sobre el que mantienen la presión las asociaciones de víctimas. Tampoco ayuda el calendario con 17 meses restantes, como mucho, antes de citarse con las urnas, una situación que recuerda a la de la anterior legislatura cuando el pacto para renovar los entes estatutarios estaba prácticamente cerrado con el entonces Botànic y el PP, entonces comandado por María José Catalá en la cámara autonómica, se retiró.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina