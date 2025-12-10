Este es pueblo de Valencia que puede presumir de tener el único volcán estromboliano de la C. Valenciana

Valencia es sorprendente. Tierra de costa donde el mar lame con bondad el litoral y marca los ritmos de la vida cotidiana desde hace siglos, pero también de interior, con un pasado rico que aún perdura y donde la historia sigue presente.

Entre esa riqueza cultural y natural, destaca una pieza geológica única en la geografía valenciana: un volcán de tipo estromboliano en el que las explosiones y las emisiones de lava fueron tremendamente productivas. Y, sobre él, una localidad excepcional envuelta en acantilados, lagos y aguas termales: Cofrentes.

Levantada sobre un volcán

Cofrentes está situada en una zona de fractura de la corteza terrestre y, aunque el volcán se considera extinguido puesto que su última actividad está datada entre dos millones y un millón novecientos mil años atrás, su presencia sigue viva en el entorno natural de la localidad.

El Cerro de Agras es el afloramiento volcánico más reciente en la Comunitat Valenciana y el único visitable. Su cima domina una espectacular panorámica sobre los ríos Júcar y Cabriel, así como sobre el casco urbano de Cofrentes. Desde allí es visible una estampa espectacular: el río Cabriel con el Castillo de Cofrentes en primer término y la localidad tras él; a su derecha, el pico de la Muela y, a la izquierda, la zona de Embarcaderos.

Esa ubicación estratégica hizo de Cofrentes en la antigüedad un polo de atracción: los romanos aprovecharon su cercana situación a los ríos Júcar y Cabriel para establecerse allí y explotar sus recursos naturales y, más tarde, su cercanía a la frontera entre los reinos de Castilla y Aragón le convirtieron en testigo de batallas y conflictos.

El Castillo de Cofrentes, datado en el siglo XII, es prueba viva de la importancia del municipio en aquellos siglos. La fortificación, que ha sufrido diversas remodelaciones a lo largo del tiempo y es uno de los principales atractivos de la localidad, es muy singular y goza de una circunstancia única: el castillo fue edificado sobre un cerro formado por la acumulación del material expulsado por el volcán en sus continuas erupciones (lava basáltica y cenizas), lo que le otorga una estética muy particular.

Castillo de Cofrentes. / Wikiloc

Un destino turístico ideal

Fue a finales del siglo XX cuando Cofrentes experimentó una auténtica revolución. La localidad dejó definitivamente atrás su pasado minero para reinventarse con destino turístico gracias a la riqueza de su entorno natural. De hecho, la población es hoy conocida por ser un punto importantísimo de turismo activo en la provincia de Valencia.

Su término ofrece grandes oportunidades para la práctica de actividades al aire libre: senderismo, ciclismo, pesca, escalada, deportes acuáticos y de aventura... todo es posible en Cofrentes, rodeada de impresionantes paisajes y espectaculares montañas, valles y ríos.

Situada a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de València y conectada con ésta por carreteras nacionales y autovías, su ubicación y su riqueza medioambiental la han convertido en un destino turístico ideal para todos los gustos y bolsillos. Cofrentes ofrece paseos en barco por el río Júcar durante los que es posible admirar la grandiosidad de las paredes verticales que encierran el embalse y también un balneario para disfrutar de las aguas de especiales propiedades del manantial de Hervideros de Cofrentes.

Cofrentes disfruta de un balneario muy conocido gracias al manantial del Hervidero. / Booking

Además, las numerosas actividades festivas y culturales programadas en el municipio atraen cada año a numerosos visitantes deseosos de sumergirse en el ambiente, la gastronomía y las tradiciones locales de uno de los lugares más singulares y hermosos de la provincia de Valencia.