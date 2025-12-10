El racismo entra en la zona cero: 17.000 migrantes sin papeles, sin vivienda y sin colegio para sus hijos

Un año después de la dana hay familias que viven en bajos con humedad, que perdieron su trabajo, que no han recibido ni un euro en ayudas y que relatan, incluso, cómo les pusieron trabas hasta para escolarizar a sus hijos en el colegio más cercano a donde se habían trasladado de forma temporal tras la tragedia. Y todos son extranjeros. Y es que sin papeles no hay nada. Y para conseguir la documentación, el padrón es imprescindible porque es el documento que da acceso a todo lo demás. Pero si, además, el agua se llevó el pasaporte o cualquier otra documentación que es imposible conseguir en el lugar de origen todo se complica. Así consta en el III balance anual Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en València que suma a las problemáticas que no se resuelven (problemas con el padrón, exclusión residencial, citas de extranjería, aporofobia bancaria, racismo institucional y policial...) un apartado de las consecuencias que ha tenido la dana para las personas migrantes que se vieron afectadas por la tragedia.

"Las experiencias recabadas reflejan cómo la emergencia climática actuó como un factor amplificador de desigualdades estructurales, afectando de manera desproporcionada a personas migrantes y limitando aún más su acceso a derechos básicos. El análisis realizado por las entidades y la Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes se basa en testimonios directos y experiencias de las personas técnicas durante los acompañamientos y actuaciones realizadas. Esto ha permitido identificar patrones de discriminación institucional y social en el acceso a servicios esenciales, atención de emergencia y procesos de recuperación postdesastre", afirma el informe.

En la presentación del texto, los portavoces de las entidades que han realizado el informe (Campaña CIEs NO, CEAR-PV, Convive Fundación Cepaim, Elche Acoge, Movimiento Por la Paz, Regularización Ya, Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes, AIPHYC, Rumiñahui y València Acull) han exigido que se apliquen políticas públicas que acaben con el racismo que se denuncia en el balance, en general, y han relatado una situación postdana para muchos migrantes que "a día de hoy siguen viviendo situaciones dramáticas, un año después de la tragedia".

"Quienes se encargaron de la asistencia tenían una falta de conocimiento de servicios y derechos básicos de las personas migrantes y esa es una realidad que la dana evidenció aún más. Por eso, las personas migrantes vieron amplificadas sus dificultades a la hora de acudir a una cita médica, optar al empadronamiento especial... Hemos acompañado a las personas dentro de la regularización extraordinaria y hemos sido testigos de la poca voluntad que ha habido para otorgar un certificado de residencia efectiva", explican desde las entidades. Y es que 17.000 personas se han quedado fuera de la regularización extraordinaria que puso en marcha el Gobierno (tras una intensa campaña de las entidades) y que ha supuesto un antes y un después para quienes han conseguido la documentación. "Pero esta medida no ha llegado a todas las personas que tenían derecho como víctimas de la tragedia, por lo que se ha generado más desigualdad y más pobreza. Quienes están en la reconstrucción saben que quienes están en el sector de hogar/cuidados son migrantes. Muchas mujeres perdieron sus trabajos y a muchas otras que hoy trabajan se les niega un contrato", añaden.

Ausencia de padrón y falta de interés

La falta de padrón y la ausencia de interés de quienes se encargaban de la asistencia a la ciudadanía de ayudarles en esa tarea impidió la regularización, pero también los dejo fuera de todo lo demás. De las ayudas, de los realojos, de la asistencia sanitaria... hasta del colegio. "Han impedido la escolarización de niños en colegios de otros municipios donde la gente se había desplazado de forma temporal. Les pedían el empadronamiento y documentación que ni tenían ni podían conseguir. Se han hecho intervenciones de la unidad Móvil porque no les dejaban escolarizar a los niños", explican desde las entidades tras asegurar, eso sí, que "esos problemas de escolarización se resolvieron con la intervención de las asociaciones, pero todo eran problemas con el idioma, con el cambio de centro, con la documentación que debían presentar..."

El informe pone de manifiesto que hay miles de migrantes afectados por la dana que no han recibido ayuda y que, además se han visto en el centro de las críticas. "Los discursos de odio han ido en aumento perpetuando bulos como el de las ayudas a migrantes cuando hay personas que siguen viviendo hacinadas y malviviendo. Las personas más afectadas no han recibido ni ayuda autonómica, ni estatal y siguen sufriendo las consecuencias en todos los niveles".