Vaivén
Rovira unge a un nuevo jefe de gabinete para su etapa en Hacienda
José Antonio Rovira estará acompañado en su nueva etapa al frente de la Conselleria de Hacienda de parte del equipo que tenía en Educación, sin embargo, el reparto de funciones será nuevo. En este sentido, destaca el ascenso de quien hasta ahora era su asesor de asuntos parlamentarios, Jorge Navarro, que asciende en el escalafón y se convierte en el nuevo director de gabinete del conseller, según información oficial.
Navarro sustituye así a Juan Manuel Fuentes, quien había ejercido durante los dos años y medio anteriores como jefe de gabinete de Rovira al frente de Educación. Al nuevo conseller de Hacienda, además, le acompañará en su etapa al frente del departamento encargado de las arcas públicas de la Generalitat la que había sido su jefa de prensa en la sede en Campanar: Gladys Alemán, nombramiento también ratificado este miércoles.
