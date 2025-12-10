Circulación
Tráfico en València: Retenciones en la Pista de Silla y V-30 en la mañana de hoy
Consulta el estado del tráfico y las carreteras en Valencia
E.Martínez
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la Pista de Silla y la A-7 sufren retenciones a estas horas de la mañana.
En estos momentos tenemos las retenciones de la hora punta en los accesos a València. En estos momentos la zona más complicada es la V-3, en el entorno de Vara de Quart hacia Mislata, sentido A-7. También en la Ronda Nord en la incorporación a la V-30 hacia el Puerto de València.
En la Pista de Silla, a su entrada a la ciudad, en su paso por Sedaví, hay retenciones en los dos carriles de la derecha, con circulación lenta. Complicada también la CV-36 a su paso por Picanya.
En el bypass, en la A-7, hay densidad de circulación como es habitual en la zona de Manises y Cañada en sentido Castellón.
Estas son las retenciones de las principales vías;
En la A-3 en el km 322.9 en Chiva vehículo detenido. En los kilómetros 337.0 - 338.0 congestión en el entronque con la A-7. En los puntos kilómétricos 342.8 - 341.0 carril cortado por obra en Quart de Poblet - Riba-roja de Túria.
En la A-7 en los Km 339.0 - 337.0 hay retenciones a la altura de Aldaia - Quart de Poblet.
En la V-30, hay varios kilómentros de retención en el PK 2.0 - 1.0 dirección Puerto de València. Retenciones 7.0 - 10.0 a la altura València - Mislata.
En la CV-36 el tráfico es lento en el km PK 2.0 - 0.1 a la altura de Picanya.
En la A-7 km 344.0 - 332.8 hay un accidente que esta provocando retenciones.
En la V-31, a la altura de los kilómentros PK 4.7 - 9.3 retenciones a la altura Silla - Massanassa. En los puntos PK 10.0 - 13.0 a la altura de Alfafar. Tráfico lento en los km 13.0 - 11.0 a la altura València - Sedaví
En la V-21 hay retenciones en los kilómentros 16.0 - 18.0 a la altura de Alboraia.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina
- El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- El Es Alert de las 20.11 horas se retrasó por el debate sobre confinar a la población y porque los políticos pidieron avisar antes a los alcaldes del Magro