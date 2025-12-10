Tráfico en València: Retenciones en la Pista de Silla y V-30 en la mañana de hoy

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la Pista de Silla y la A-7 sufren retenciones a estas horas de la mañana.

En estos momentos tenemos las retenciones de la hora punta en los accesos a València. En estos momentos la zona más complicada es la V-3, en el entorno de Vara de Quart hacia Mislata, sentido A-7. También en la Ronda Nord en la incorporación a la V-30 hacia el Puerto de València.

En la Pista de Silla, a su entrada a la ciudad, en su paso por Sedaví, hay retenciones en los dos carriles de la derecha, con circulación lenta. Complicada también la CV-36 a su paso por Picanya.

En el bypass, en la A-7, hay densidad de circulación como es habitual en la zona de Manises y Cañada en sentido Castellón.

Estas son las retenciones de las principales vías;

En la A-3 en el km 322.9 en Chiva vehículo detenido. En los kilómetros 337.0 - 338.0 congestión en el entronque con la A-7. En los puntos kilómétricos 342.8 - 341.0 carril cortado por obra en Quart de Poblet - Riba-roja de Túria.

En la A-7 en los Km 339.0 - 337.0 hay retenciones a la altura de Aldaia - Quart de Poblet.

En la V-30, hay varios kilómentros de retención en el PK 2.0 - 1.0 dirección Puerto de València. Retenciones 7.0 - 10.0 a la altura València - Mislata.

En la CV-36 el tráfico es lento en el km PK 2.0 - 0.1 a la altura de Picanya.

En la A-7 km 344.0 - 332.8 hay un accidente que esta provocando retenciones.

En la V-31, a la altura de los kilómentros PK 4.7 - 9.3 retenciones a la altura Silla - Massanassa. En los puntos PK 10.0 - 13.0 a la altura de Alfafar. Tráfico lento en los km 13.0 - 11.0 a la altura València - Sedaví

En la V-21 hay retenciones en los kilómentros 16.0 - 18.0 a la altura de Alboraia.

