El incendio de un vehículo obliga a cortar un carril en la pista de Ademuz

Un accidente en la V-30, otros dos en la CV-35 y dos más en la A-7 complican el tráfico en el área metropolitana de València este jueves por la mañana.

Un vehículo se ha incendiado en la CV-35 y ha obligado a cortar el carril derecho a la altura de Cruz de Gracia. La carretera se ve colapsada en dirección hacia Llíria con cuatro kilómetros de colas.

La pista de Ademuz registra esta mañana un segundo accidente en l'Eliana en sentido hacia València.

El ocurrido en la V-30, ha tenido lugar a la altura de Forn d'Alcedo y produce 4 kilómetros de retenciones en dirección hacia la A-7. La misma carretera acumula dos kilómetros más de colas entre Benimàmet y Mislata por el tráfico habitual de primera hora.

En dirección hacia el puerto, la V-30 también está congestionada durante tres kilómetros entre Quart de Poblet y el Barrio de la Luz, así como dos más entre Castellar y Pinedo.

V-30 en la entrada a València / DGT

Dos accidentes más en la A-7

La autovía del Mediterráneo congrega esta mañana dos accidentes de tráfico. Uno de ellos en Chiva, en dirección hacia Barcelona y provoca cuatro kilómetros de retenciones. El segundo accidente ha tenido lugar a la altura de Mas del Jutge, en Torrent, en sentido Alicante, con tres kilómetros de colas.

La A-7 acumula también 7 kilómetros de congestión desde El Collado hasta Cruz de Gracia, en sentido Barcelona.

Otras vías principales también retienen tráfico denso y complicado a primera hora de la jornada, como es el caso de la A-3, con dos kilómetros de colas entre Quart de Poblet y Mislata en sentido València.

La carretera CV-36 en su entrada a València lleva dos kilómetros de tráfico denso, entre Picanya y Forn d'Alcedo.

Por último, tanto la V-21 como la pista de Silla presentan su habitual congestión en la entrada a la capital.