La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera

Emilia, la nueva borrasca de gran impacto recién bautizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), está a las puertas de la Península Ibérica, donde llegará en unas horas para activar alertas meteorológicas a su paso y dejar tras de sí un panorama invernal en el que no faltará la nieve.

Y es que los expertos ya advierten del inminente desembarco de un temporal de viento, lluvias intensas y fuerte oleaje en España, algo que ha llevado a la Aemet a emitir una nota informativa específica detallando la predicción meteorológica durante los próximos días.

El cambio de tiempo en Valencia lo ha confirmado también la Aemet, que ha anunciado "a partir del jueves por la tarde, el viento girará a levante y gregal, con recorrido marítimo, lo que dará lugar a más nubosidad y a precipitaciones durante el fin de semana". Y no sólo eso, sino que también imperará un ambiente típicamente invernal, con temperaturas más bajas y muchas nubes.

Cuándo llegará lo peor del temporal

En Valencia la nubosidad ya hará acto de presencia a partir del viernes 12 de diciembre, aunque lo peor tendrá lugar el sábado y el domingo. Mañana viernes amanecerá nuboso y probablemente se registrarán "precipitaciones débiles y dispersas en la mitad sur" de la Comunitat Valenciana, "sin descartarlas en la mitad norte de manera aislada".

Pero no será hasta el fin de semana cuando de verdad la lluvia llegará a la Comunitat Valenciana. La causante de esta situación tan desapacible será una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que favorecerá "la entrada de aire húmedo de levante" durante el fin de semana.

La DANA irá acercándose al suroeste de la península a lo largo del sábado 13 de diciembre, lo que generará lluvias intensas de carácter tormentoso en buena parte de la Comunitat Valenciana y Murcia, además de dejar nieve en Canarias, concretamente en el Teide.

Ese día, el del sábado, amanecerá con cielos "muy nubosos" que descargarán "precipitaciones localmente persistentes en el sur de Valencia y extremo norte de Alicante", mientras que en el resto del territorio se esperan "lluvias más débiles y dispersas".

La DANA dejará lluvias y tormentas

El domingo 14 de diciembre será probablemente el peor día en la provincia de Valencia, donde la atmósfera continuará muy inestable por influencia de la DANA. De hecho, expertos meteorólogos como José Antonio Maldonado indican que "las precipitaciones podrán ser fuertes en la Comunitat Valenciana, Murcia y las provincias orientales andaluzas".

La Aemet también abunda en esta predicción al anunciar "cielos muy nubosos o cubiertos, con lluvias generalizadas" que avanzarán de sur a norte y que podrán ser "localmente fuertes en el litoral de la mitad sur" de la Comunitat Valenciana y "probables en la costa de la mitad norte".

El pronóstico meteorológico habla de lo que nos espera, según la Aemet: "Un ambiente invernal, no excesivamente frío, pero sí desapacible; sin mucho frío por la noche y con temperaturas inferiores a lo que es normal a mitad de diciembre por el día".

El tiempo en la ciudad de València, según la Aemet

En lo que se refiere al tiempo en València ciudad, la Agencia Estatal de Meteorología estima que la nubosidad nos acompañará desde mañana por la tarde hasta prácticamente toda la semana próxima, aunque no espera demasiada lluvia, sino más bien precipitaciones débiles, al menos en la primera parte del fin de semana.

El tiempo en València que prevé la Aemet en los próximos días. / Aemet

Con el descenso térmico, la nubosidad y la lluvia durante el fin de semana, la sensación será de un ambiente invernal, no excesivamente frío, pero sí algo desapacible.

Lógicamente, con tanta nubosidad y entrada de aire marítimo, el comportamiento de las temperaturas diurnas y nocturnas será bien diferente, sin mucho frío por la noche y temperaturas inferiores a lo normal de mitad de diciembre por el día.