Compromís defiende un incremento salarial de 2.800 euros para el profesorado valenciano

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha transmitido el apoyo de Compromís a la huelga educativa valenciana y ha explicado que “es la segunda que se convoca en lo que llevamos de legislatura, porque el PP, con la complicidad de Vox, está denigrando de forma escandalosa la enseñanza pública durante los tres últimos cursos”.

El diputado de Educación de Compromís ha anunciado que “estamos aquí para plantar cara al peor gobierno de la historia valenciana, pero también estamos aquí para plantear propuestas de gobierno porque estamos preparadas para gobernar. Hemos registrado en Les Corts Valencianes una propuesta concreta de incremento salarial al profesorado del 8 %, que debe ser el inicio de futuras negociaciones de un futuro gobierno honesto y progresista para la Generalitat Valenciana”.

Gerard Fullana entregará esta propuesta la semana que viene a la nueva consellera de Educación y Compromís le exigirá que comience este proceso de negociación “porque el profesorado valenciano no puede ser el peor pagado del Estado”.

Además, Compromís presentó hace unos meses el Plan Reviscola, un paquete de medidas para recuperar las políticas de refuerzo, cohesión y dignificación de la educación pública valenciana en diferentes ejes: desde la atención al alumnado con bajada de ratios y alcanzar la gratuidad universal de un servicio como el comedor escolar; hasta el aumento salarial del profesorado; pasando por el desbloqueo de la actual paralización y recortes en inversión para construir escuelas e institutos.

Asimismo, “se ha vuelto a las antiguas malas praxis marca PP de no pagar al profesorado interino en tiempo y forma, así como de eternizar la cobertura de vacantes y las sustituciones de docentes, especialistas para alumnado con necesidades educativas especiales y personal administrativo y conserjes”, ha alertado Gerard Fullana y ha añadido que “a todo ello se suman los recortes en FP no solo en oferta formativa, sino en las condiciones laborales del profesorado de la formación semipresencial”.

Incremento salarial al profesorado valenciano

Fullana ha recordado que “el primer objetivo de la Conselleria de Educación que encabezó Compromís fue revertir los recortes de profesorado y aumentar la plantilla de docentes con el objetivo de mejorar la atención individualizada al alumnado y abrir el camino hacia más profesorado y menos alumnos por aula” y ha añadido que “en este eje, queremos continuar en la línea de potenciar las mejoras laborales del profesorado y para nosotros es una prioridad impulsar un incremento del 8,2 % del salario de los maestros y de un 7,3 % del profesorado de institutos y otros cuerpos docentes. Sabemos que el gobierno de Juanfran Pérez Llorca no hará nada. Nosotros ya planteamos cómo hacerlo viable con un presupuesto como el de 2025, y PP y Vox lo tumbaron. Es cuestión de tiempo y de que dejen hablar al pueblo valenciano en las urnas para que podamos hacerlo realidad desde Compromís”.

Cabe recordar que actualmente el salario de los maestros valencianos es el tercero por la cola respecto al resto de autonomías, y el del profesorado de secundaria, el segundo por la cola. “Según los datos que ofreció la Conselleria de Educación para este curso, en teoría hay 83.592 docentes en nuestro sistema educativo, tanto público como concertado, y con la redistribución de aproximadamente 233 millones de euros se puede incrementar en 200 euros el salario del profesorado en 14 mensualidades, es decir, 2.800 euros anuales”, ha explicado Fullana.

Por comarcas se trataría de invertir 39 millones de euros para hacer viable el incremento de 200 euros mensuales a los 13.960 docentes de las comarcas de Castellón; 117 millones de euros para los 41.796 docentes de las comarcas de Valencia; y 78 millones de euros para los 27.836 docentes de las comarcas de Alicante.