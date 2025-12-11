El informe de las cabras ahogadas y "el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca" que leyó Mazón el 29-O

La directora general de la secretaría del Gabinete del President el 29 de octubre de 2024 Pilar Montes Torregrosa, que compareció ayer como testigo ante la jueza y el fiscal de la dana, entregó también los mensajes que intercambió con Carlos Mazón, Salomé Pradas y José Manuel Cuenca y que se han notificado hoy a las partes.

Los primeros mensajes aportados los intercambió con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien le reenvía el "Informe 01 Episodio meteo dana Comunitat Valenciana" elaborado a las 10.15 horas por la Agencia de seguridad y emergencias. Y "resumen de incidencias" que Pradas envía a Montes Torregrosa entre las 10.46 y las 11.06 horas. "Que alguien nos lo baje a sala Consell", pide Pradas. Que también remite un audio en el que advierte a la directora general que tiene media hora de margen para imprimir los documentos, porque Mazón "estaba en un acto".

Es precisamente uno de estos informes de dos páginas el que Carlos Mazón leerá entre acto y acto en el Palau de la Generalitat y en el que aseguraba que la única incidencia habían sido unas cabras ahogadas en Turís y que "el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca" a partir de las 18 horas. Detalles que no aparecen en el informe de once páginas elaborado por la Agencia de seguridad y emergencias.

Además, como la intervención de Mazón se produjo a las 11.45 horas, la información que leía ya estaba desfasada. Porque justo a esa hora se decreta la alerta hidrológica en el río Magro, que a partir de las 13 horas comenzaría a desbordarse y causar problemas en Utiel, donde finalmente fallecieron seis personas. De la primera víctima, la consellera Pradas avisó a las 16.28 Pradas al jefe de gabinete de Mazón de un fallecido en Utiel, al que Mazón respondió desde El Ventorro: "Igual a las 19 horas vamos al 112", según el mensaje que rebotó su jefe de gabinete a la consellera.

Desde la Generalitat se hizo bandera de esta información, que no aparece en el informe de Emergencias. Y, de hecho, en otro informe incoporado a la causa, la Aemet (Agencia estatal de meteorología) avisó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, a las 9.43 horas del 29 de octubre, que "el momento álgido" del aviso rojo "puede ser a las 18 horas en el interior", según consta en el informe emitido por la subdirección general de Emergencias de la Generalitat a la causa de la dana, notificado el 3 de septiembre a las partes.

Precisamente ayer, la exdirectora general de la secretaría del Gabinete del President Pilar Montes Torregrosa, compareció como testigo ante la jueza y el fiscal de la dana, no recuerda haber hablado con el entonces presidente de la Generalitat el día de la dana, pero sí haber intercambiado mensajes sobre la agenda, que aportará voluntariamente a la causa.

Pilar Montes Torregrosa, que sigue como directora general aunque ahora de Relaciones Institucionales, dependiente de la Conselleria de Presidencia y a las órdenes de Henar Molinero, jefa de gabinete de Juanfran Pérez Llorca, contradice así el listado de llamadas de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, que facilitaron desde Presidencia de la Generalitat el pasado 15 de octubre. Esta llamada no aparecía en el primer listado de llamadas que Mazón facilitó en la conferencia que ofreció en el Hotel Ritz de Madrid, el 24 de febrero de 2025.

Según el listado facilitado por Presidencia de la Generalitat el pasado 15 de octubre -confeccionado a mano y que no especifica si las comunicaciones de Mazón fueron de salida, entrada o perdidas- existió una llamada entre Mazón y Montes Torregrosa, a las 19.42 horas, después de que el jefe del Consell hablara con el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, quien le acababa de comunicar el "grave problema" en el metro. Una información del suficiente calado e impacto como para que la siguiente conversación no fuera una comunicación de las que se olvidan, por parte de una directora general.

De ahí que la entonces directora general del Gabinete del President asegure que si hubiera hablado con Mazón, ella se lo habría dicho a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, con quien habló después. Montes Torregrosa asegura sólo tener mensajes de whatsapp con Mazón el 29 de octubre "con los billetes de tren [de de un viaje a Madrid que tenía previsto al día siguiente]. Otro para mandarle documentación donde almorzaba [los documentos que Mazón firmó en El Ventorro] y a las 23 horas largas cuando recibo una llamada del Lehendakari [Imanol Pradales] que quería contactar con él. No tengo nada más", asegura la directora general, según fuentes conocedoras de su declaración.

"Si me hubiera llamado y hablado diría la conversación, pero no recuerdo ninguna" ha sostenido la directora general, quien la tarde del 29 de octubre se desplazó a Alicante, habló con el jefe de gabinete de Mazón por el tema de la agenda y no le dije que había hablado con Mazón. "Si lo hubiera hecho, le hubiera dicho algo", ha sostenido la testigo. Incluso ha asegurado haber hablado con Mazón sobre esta llamada y asegura que el expresident tampoco la recuerda. "Se ha incluido [en el listado de Presidencia] porque la llamada está", ha explicado, según fuentes conocedoras de su declaración.

La conversación entre Cuenca y Montes Torregrosa, aunque anecdótica, revela la total falta de información que manejaba el jefe de gabinete de Mazón a las 20 horas del 29 de octubre. La directora general de la Secretaría del Gabinete del President asegura que habló con José Manuel Cuenca a las 20 horas del 29 de octubre de 2024. El jefe de gabinete le dijo que estaba "en la carretera", según su declaración intentando volver de un viaje privado a Xàtiva y Benigànim. Y pidió a Montes Torregrosa anular el viaje a Madrid de la agenda de Mazón, al día siguiente. "Más tarde le pregunté si cancelaba la agenda por la tarde en Alicante, pero [Cuenca] me dijo no", ha confirmado la directora general. Esa tarde intercambiaron más mensajes pero "porque estaba preocupada ya que él estaba en carretera, pero no por cuestiones de la emergencia".

Poco antes de las 20 horas del 29-O, José Manuel Cuenca acababa de remitir un mensaje a la consellera Salomé Pradas intentado convencerla de que no confinara a la población afectada por las barrancadas y riadas. "Salo, de confinar nada, por favor", aseguró el jefe de gabinete a la consellera y mando único de la emergencia, a las 19.54 horas del 29-O.

La directora general de la secretaría del Gabinete del President el 29 de octubre de 2024 también ha explicado que su tarea entonces era organizar la agenda del president, aunque era José Manuel Cuenca quien la organizaba. "Él decide donde va y con quien". De hecho, la testigo era la otra persona (junto al jefe de gabinete) que conocía dónde estaba Carlos Mazón a partir de las 15 horas del 29-O, ya que ella fue la que hizo la reserva en El Ventorro y la que mandó un conserje al restaurante con la documentación que tuvo que firmar Mazón de forma urgente. "Le escribo a las 14.45 horas y le digo que le voy a mandar una firma. Comunico con el restaurante y les aviso. Nada más", ha explicado durante su declaración.

Esa jornada del 29-O, la directora general de la secretaría del Gabinete del President se fue a Alicante a las 17 horas. "Cuando me marcho, siempre que el presidente va a volver se queda la directora general de Organización en mi sitio", aseguró en referencia a Maria Jesús García Frígols, ahora directora general Protocolo. Esa tarde, según la declaración de Montes Torregrosa, estuvieron en el Palau de la Generalitat García Frígols y Josep Lanuza, el asesor aulico de Mazón pagado por el Partido Popular, de quien Levante-EMV adelantó que fue quien avisó al jefe del Consell de la magnitud de la tragedia: "President, hay muchos muertos".

Mazón advirtió a la responsable de su agenda, que tras la comida en El Ventorro volvía al Palau de la Generalitat. "Por la tarde no tenía nada, pero sí que dijo que volvía y yo le dije que me iba a Alicante".

Respecto a los escoltas y el chófer de Mazón, la directora general Montes Torregrosa ha explicado en su declaración que siempre acompañan al president, que "interactúa con ellos directamente". A partir de esta declaración, la magistrada de la dana decidió ayer identificar a los escoltas y al chófer de de Carlos Mazón, que lo acompañaron el día de la dana. La directora general también ha aportado a la jueza de la dana los mensajes que intercambió con Mazón, Cuenca y el equipo de seguridad del president.