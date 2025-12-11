La huelga educativa inicia con protestas en Conselleria: "Queremos que la nueva consellera nos atienda"

Cientos de docentes han arrancado la jornada de huelga educativa con protestas frente a las sedes de Conselleria de Educación en València, Castellón y Alicante. El profesorado, que se moviliza contra los recortes y por mejores salarios, pide reunirse con la nueva consellera María del Carmen Ortí que, de momento, no les ha atendido formalmente.

"Queremos que la nueva consellera nos escuche. Tenemos los salarios congelados desde 2007 y cobramos, de media, 300 euros menos que la media estatal del profesorado. Es intolerable", criticaron los Ort.

La huelta educativa, convocada por Stepv, UGT, CC OO y Csif es un llamamiento a 80.000 docentes valencianos y la segunda protesta de este calibre en dos años. Los sindicatos no solo reclaman mejoras salariales, sino también frenar "los recortes a los puestos de trabajo, la degradación de los colegios e institutos y la persecución del valenciano por parte de esta conselleria".

Por otro lado, los sindicatos denunciaron que "este consell está siguiendo una agenda política ultra que dice a los profesores qué pueden enseñar y de qué manera sin tener en cuenta ningún argumento educativo", criticó Kilian Cuerda, de UGT.

Marc Candela, del Stepv, también apuntó por su parte otros problemas de la educación pública como el exceso de burocracia o que "hay cientos de docentes que siguen sin cobrar la nómina desde el mes de septiembre".

"El conseller Rovira fue uno de los peores que hemos tenido. Esperemos que la nueva responsable (Maria del Carmen Ortí) tenga un talante más dialogante", espetó Candela.

Huelga de educación: Todas las fotos de la concentración en Conselleria / Daniel Tortajada

Tres manifestaciones en un día

El día de protesta educativa comenzará con concentraciones en las sedes de Conselleria de Educación de las tres capitales de provincia a las 09:30. También habrá concentraciones en comarcas de Valencia, Castellón y Alicante. El plato fuerte, sin embargo, llegará a las 12 de la mañana, con una manifestación que se prevé multitudinaria. En València partirá desde el IES LLuis Vives (en la plaza del Ayuntamiento), en Castelló saldrá desde la Plaça de les Aules y en Alicante desde las escaleras del IES Jorge Juan.

Por la tarde también hay convocadas manifestaciones en las tres capitales de provincia. A las 18 horas se producirán tres protestas simultáneas en Alicante (desde las escaleras del IES Jorge Juan hasta la Casa de les Bruixes), València (desde la plaza de San Agustín hasta la Plaça de la Mare de Deu) y Castelló (plaça de les aules).

A estas concentraciones se le añaden también protestas de profesorado en distintas comarcas de la Comunitat a las 11:30. En la provincia de Alicante habrá protestas en Elx (Plaça de Baix), Dénia (Plaça Constitució), Alcoi (Plaza España), Elda (Plaza Sagasta), Torrevieja (Paseo Juan Aparicio), Orihuela (Glorieta de Gabriel Miró). En las comarcas de Valencia habrá concentraciones en Puerto de Sagunto (Triángulo Umbral), Alzira (Ayuntamiento), Gandía (Plaza Mayor), Xàtiva (Ayuntamiento), Ontinyent (Plaza del Ayuntamiento). Por último, Castelló tendrá sus protestas comarcales en la Vall d'Uixó (Plaza del Parque).

Las seis reivindicaciones

Las demandas del profesorado valenciano se articulan en torno a seis grandes ejes que buscan revertir los "retrocesos" de los últimos años y equiparar sus condiciones a las de otras autonomías, ya que los doscentes valencianos siguen entre los peores pagados del país. El motivo principal que enciende la mecha es la exigencia de mejoras salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Piden, en concreto, iniciar las negociaciones para ello ya que, en su opinión "no se puede tolerar que seamos el territorio con los profesores peor pagados de todo el estado".

La segunda reivindicación tiene que ver con los "recortes" que Conselleria ha aplicado sobre las plantillas de profesorado sobre todo en dos áreas: Formación Profesional (FP) y Atención a la Inclusión. En FP los profesionales más afectados han sido los expertos y especialistas a los que se les ha reducido drásticamente sus condiciones laborales y que están en huelga indefinida desde el pasado 3 de noviembre.

Además de esto, el colectivo docente también muchos meses protestando por sendos ajustes en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), y en las Escuelas de Adultos. En el caso de la atención a la inclusión, la peor parte se la llevan las aulas UECO para alumnado con necesidades educativas especiales que, pese a que la Conselleria las reforzó, aún tienen carencias severas.

Los recortes, sin embargo, son relativos, pues los datos oficiales de Conselleria muestran que la plantilla de profesores ha crecido de 81.500 a 83.000 en el último curso, eso sí, sobre todo en Infantil y Primaria.

Reducción de ratios

Una petición histórica del profesorado es la reducción de las ratios de alumnado por aula. La alta concentración de estudiantes por docente dificulta la atención individualizada, el seguimiento de las necesidades específicas. Aunque el Gobierno de España ya ha anunciado un plan para bajarlas, los docentes no cesan de pedirlo en su protesta para asegurar esta medida. También reclaman una mayor rapidez en la cobertura de bajas en los centros educativos, un problema común en muchos centros escolares.

La cuarta reivindicación es una reducción de la burocracia que hoy -coinciden muchos docentes- asfixia a los centros escolares. Los sindicatos denuncian que esta sobrecarga de trabajo no solo desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia, sino que está afectando a la salud del profesorado y de los equipos directivos, generando estrés.

Infraestructuras recortadas

El profesorado lamenta la falta de inversión en la mejora de los centros educativos. Reclaman la recuperación de los presupuestos recortados en la partida de infraestructuras. El recorte es del 40% en el Plan Edificant (pasando de 306 a 183 millones), lo que paraliza o ralentiza la construcción y rehabilitación de colegios e institutos, afectando a las condiciones en las que aprenden los alumnos y trabajan los docentes.

El profesorado pide unas infraestructuras "dignas, seguras y adaptadas a un clima cambiante". Además, consideran "inaceptable" la "dejadez" del Consell en la rehabilitación y construcción de los centros educativos afectados por la dana.

Finalmente, los sindicatos incluyen una demanda política clave: la sustitución de la actual Ley de Libertad Educativa (una de las medidas estrella del Consell de PP y Vox) por "otra que defienda el valenciano". Argumentan que el texto actual "solo busca arrinconar el valenciano en la enseñanza", y exigen un marco normativo que garantice y potencie la lengua propia de la Comunitat en el sistema educativo.