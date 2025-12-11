Cancelada mi consulta o cirugía por la huelga de médicos: ¿cuándo me volverán a llamar?

El seguimiento de un 15 % del total del personal facultativo -del 90 % si se eliminan los servicios mínimos impuestos por la Generalitat Valenciana- generó la cancelación de más de 14.000 citas el primer día de la huelga de médicos el pasado martes. Y la jornada del martes, la segunda de cuatro del paro, se cerró con unas cifras similares, según la información difundida por la Conselleria de Sanidad. Esto significa que el viernes, el último día de la huelga convocada por CESM en toda España, la sanidad pública valenciana haya cancelado cerca de 60.000 citas, si la tendencia se mantiene durante los dos días restantes.

Eso significa que 60.000 pacientes se han quedado sin poder visitar a su médico de Atención Primaria, al médico especialista o que no han podido realizarse una prueba programada, ya sea una radiografía o una resonancia. E, incluso peor, hay cerca de 800 personas con una cirugía programada que no han podido pasar por el quirófano porque su cirujano, el anestesista o cualquier otro profesional implicado en el procedimiento ha secundado el paro. Y eso también significa que Sanidad deberá buscar ahora solución a la cancelación de todas esas citas pospuestas, en un sistema con una saturación relevante porque la lista quirúrgica suma más de 68.000 pacientes esperando y la de consultas supera las 440.000 personas, según los últimos datos oficiales difundidos por la Generalitat y el Ministerio de Sanidad. En los ambulatorios, con la gripe en fase 'explosiva', la demora ya supera las dos semanas en muchos centros de salud.

Cuándo se reprogramarán

Entonces, ¿qué ocurre con todos esos pacientes? ¿Cuándo se les reprogramará su cita cancelada? A nadie se le escapa que puede convertirse en un problema para el departamento de Marciano Gómez porque el sistema sanitario está al límite y porque, además, los meses de diciembre y enero suelen ser los de mayor presión asistencial. Fuentes oficiales explican que se "reprogramarán de manera progresiva" y que la lógica dicta que la búsqueda de una fecha se debe "compatibilizar con la actividad ya planificada y prevista anteriormente para los próximos meses". Es decir que se irán dando citas en los huecos que surjan, pero sin una fecha límite en el horizonte.

Además del crecimiento de la presión asistencial, las Navidades tampoco ayudan a solucionar este problema generado por la huelga porque el personal dispone de días de vacaciones coincidiendo con las diferentes festividades, por lo que todo invita a pensar que la reprogramación no se podrá afrontar en serio hasta el mes de enero, si es que el pico de gripe lo permite. Cabe recordar que, durante la primera semana de diciembre, la incidencia se ha situado en 1.192,5 casos por cada 100.000 habitantes, superando los peores registros del invierno pasado, cuando aun la temporada de virus respiratorios aún no está en su peor momento. Suele producirse después de la Navidad cuando se disparan las reuniones sociales en espacios cerrados.

Diferencia de la curva de incidencia de gripe entre el año 2025 y el 2024. / GVA

La Generalitat señala a García

La Conselleria de Sanidad está aprovechando la huelga de médicos -la tercera en un año para pedir un Estatuto marco propio al ministerio- para criticar la "nefasta" gestión de la ministra Mónica García en la negociación del nuevo estatuto marco, que está generando "un perjuicio para los pacientes de la sanidad valenciana". "Lejos de dialogar con las partes implicadas -, prosiguen- ha provocado el mayor conflicto sanitario a nivel nacional de los últimos años". Este jueves, García se reunirá con los convocantes del paro para tratar de acercar posturas.

A nadie se le escapa que, además de protestar contra el Ejecutivo, los médicos valencianos -y el sindicato CESM en concreto- se han sumado a la huelga también para protestar por el retraso en la implantación de las 35 horas en la sanidad valenciana; una promesa del conseller Marciano Gómez en campaña electoral que sigue sin cumplir.