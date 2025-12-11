María Pilar Valero, médico en huelga en Valencia: "No podemos seguir viendo una media de 50 o 60 pacientes al día"

Los médicos valencianos están al límite. Se sienten infravalorados, menospreciados y saturados. Por eso, llevan en huelga desde el pasado martes para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales. Su principal reivindicación es disponer de un Estatuto Marco -el reglamento que fija su ámbito de trabajo- propio, diferente al del resto de categorías.

Es la tercera huelga en solo seis meses y sus protestas se dirigen, principalmente, a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien se niega a darles una norma propia; pero, también, hacia el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por el incumplimiento en la implantación de las 35 horas. "No podemos seguir viendo una media de 50 o 60 pacientes diarios en Atención Primaria porque, al final, caemos y está en riesgo la salud de todos: de los pacientes y al nuestra propia".

Así se expresa María Pilar Valero, la secretaria provincial de CESM, el sindicato convocante, esta mañana en la protesta convocada frente a las puertas del Hospital Clínico de València, una acción que se ha replicado a las puertas de todos los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana.

Resta por delante un día de huelga, termina mañana, aunque la decisión de mantenerla o no depende de la reunión de este jueves por la mañana entre la ministra García y el comité de huelga, aunque Valero veía difícil un acercamiento porque la representante del Ejecutivo se niega a ofrecerles un estatuto propio, aunque defendía, en un hilo de X, haber recogido la mayoría de peticiones de los facultativos. "Queremos un ámbito de negociación propio -, reclama Valero- porque nuestra voz se pierde en las mesas generales".

Allí la negociación es conjunta con el resto de categorías profesionales -Enfermería, Administración...- y, por tanto, sus reivindicaciones quedan, en su opinión, en un segundo plano. CESM contradice a García porque sus demandas en relación con las horas de guardia siguen sin verse reconocidas. "Siguen siendo horas complementarias porque se mantienen con una retribución por debajo de la hora ordinaria y siguen sin contar como tiempo trabajado para la jubilación", prosigue.

Balance "positivo" de la huelga de médicos

El seguimiento de la huelga está siendo del 80 % en el conjunto de la sanidad valenciana, según los datos de CESM. Sanidad reduce esos números porque hace balance sobre el total de la plantilla: martes y miércoles fueron del 15 % y este jueves se ha incrementado hasta el 16,04 % en toda la autonomía.

Pese a ello, Valero califica la movilización de "muy positiva" porque "ha habido la voluntad de participar, pese a los servicios mínimos abusivos". Estos han sido del 100 % en los servicios esenciales y Urgencias de Primaria y del 50 % en el resto de servicios, centros de salud y consultas externas, donde el paro se está notando más.

En el primer día de huelga, desde CESM criticaban que había más gente trabajando durante el paro que en los días de vacaciones de Navidad.

Por el momento, los dos primeros días de huelga se cierran con más de 28.000 citas médicas -consultas, pruebas y cirugías- canceladas. De mantenerse el ritmo, podría subir hoy por un repunte en el paro, la semana se cerrará con casi 60.000 cancelaciones, lo que obligará a la Conselleria de Sanidad a reprogramar estas citas en un sistema ya de por sí saturado. "Si la población no nota el paro, no puede entender nuestras reivindicaciones -, explicaba Valero-. Solo queremos mejorar nuestras condiciones, trabajar en condiciones y ofrecer una asistencia de calidad".

Y ahora, ¿qué?

La representante de CESM ha confesado que no les gusta estar de huelga, pero el Estatuto Marco del año 2003 ha incidido en tener "unas condiciones precarias" que nos obligan "a salir a la calle, aunque somos por lo general responsables, porque ya no podemos más".

Si la ministra García sigue sin escuchar sus peticiones, el comité de huelga planteará "otras actividades diferentes".

El objetivo es disponer de un estatuto que "sienta las normas básicas para regular nuestras condiciones laborales con voz propia", pero Valero no duda en señalar también al conseller porque "sigue incumpliendo promesas hechas durante la campaña electoral del 2023", como las 35 horas, "y todavía no lo ha hecho".