La huelga saca a la calle a uno de cada cinco profesores y a cientos de familias

Cientos de docentes y familias salieron a la calle la tarde de este jueves en la segunda huelga general educativa en dos años. Según Conselleria de Educación, uno de cada cinco profesores (20%) han secundado la huelga, aunque según los sindicatos el seguimiento sería del 60 %.

El día de huelga ha estado plagado de manifestaciones, con protestas a las 09:30 en las sedes de Conselleria de las tres provincias, a las 11:30 en varias comarcas y a las 12 con una manifestación multitudinaria que ha recorrido las ciudades de València, Castellón y Alicante. La manifestación de las 18 es el punto final a una jornada de protestas que, de hecho, es sólo el principio de un calendario de movilizaciones que prevé paros todos los meses hasta llegar a una huelga general si es necesario.

La nueva consellera de Educación, Maria del Carmen Ortí, hereda un departamento que es una olla a presión. Su mandato ha empezado con una huelga docente y un calendario de paros para todo el curso. Unos 12.300 docentes (según Conselleria) han parado en Valencia, Castelló, Alicante y muchas comarcas de la Comunitat para exigir mejoras salariales, más medios y mejoras en colegios e institutos.

Las familias criticaron que, por el momento, el relevo en la conselleria de Educación "no nos convence" ya que lo ven como "una continuidad de las políticas de Rovira".

"Durante años hemos sufrido de mala financiación, recortes al profesorado y faltas de respeto al colectivo docente. Esta huelga es el fruto de todo eso. La consellera no debería empezar su mandato con esta situación; puede sentarse a negociar o continuar con las protestas. Esta no será la última y llegaremos a la huelga general si es necesario", criticó Rubén Pacheco, presidente de la confederación de Ampas Gonzalo Anaya.

Las mejoras salariales

El director general de personal docente, Pablo Ortega, criticó hoy que durante los ocho años de Gobierno del Botànic no hubo ninguna subida salarial y tampoco huelgas, mientras que en dos años de gobierno popular ha habido dos protestas masivas. De los 1.645 centros públicos convocados a participar en la huelga, lo han hecho 1.265 (77 %).

De hecho, Ortega explicó que la última mejora salarial para el profesorado la hizo el Partido Popular y se refirió también "al esfuerzo realizado por la Conselleria para reforzar las plantillas docentes de la Comunitat Valenciana gracias a una orden que ha permitido llegar por primera vez a los 68.000 profesores, 1.500 docentes más que el año pasado”. “Esto no es una casualidad, sino el resultado de una planificación consensuada con las organizaciones sindicales que ha dado como consecuencia unas plantillas suficientes en un momento histórico muy exigente", ha apuntado.

Arranque de la manifestación en la Plaza de San Agustín / G. Sánchez

Las cifras de la huelga

Según datos de Conselleria de Educación la huelga ha sido secundada por 12.300 de los 70.000 docentes llamados a los paros, es decir, un 17 %. El colectivo que más se ha movilizado ha sido Infantil con un 23 %, y el que menos las enseñanzas de régimen especial con un 2 %.

Por provincias, el mayor porcentaje de movilización está en Valencia, con 6.020 docentes que han salido a la calle para exigir mejoras de los 32.785 que trabajan. En Alicante fueron 5.000 de 27.000 y en Castellón 1.361 de los casi 10.000 docentes destinados ahí. En la manifestación de València de las 12 de la mañana han marchado 2.500 personas, según Delegación del Gobierno.

"Queremos que la consellera nos escuche"

"Queremos que la nueva consellera nos escuche. Tenemos los salarios congelados desde 2007 y cobramos, de media, 300 euros menos que la media estatal del profesorado. Es intolerable", criticaron los sindicatos.

La huelta educativa, convocada por Stepv, UGT, CC OO y Csif es un llamamiento a 70.000 docentes valencianos y la segunda protesta de este calibre en dos años. Los sindicatos no solo reclaman mejoras salariales, sino también frenar "los recortes a los puestos de trabajo, la degradación de los colegios e institutos y la persecución del valenciano por parte de esta conselleria".

Amparo, maestra de Infantil, explica que "llevan mucho tiempo sin pagarnos lo que nos toca, 18 años con el salario congelado. Los interinos, encima, no han cobrado aún y estamos a diciembre. Se producen bajas de profesorado y tardan tres o cuatro meses en cubrirlas mientras dejan las aulas sin profesores. Todo eso repercute en la calidad educativa", critica. Por otro lado, reivindicó que "no puede ser que todas las escuelas afectadas por la dana estén sufriendo tanto. Algunsa no tienen ni un patio en condiciones para que el alumnado pueda descansar. Hacen falta más recursos para arreglar esos coles, y por eso también nos manifestamos".

Las seis reivindicaciones

Las demandas del profesorado valenciano se articulan en torno a seis grandes ejes que buscan revertir los "retrocesos" de los últimos años y equiparar sus condiciones a las de otras autonomías, ya que los doscentes valencianos siguen entre los peores pagados del país. El motivo principal que enciende la mecha es la exigencia de mejoras salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Piden, en concreto, iniciar las negociaciones para ello ya que, en su opinión "no se puede tolerar que seamos el territorio con los profesores peor pagados de todo el estado".

La segunda reivindicación tiene que ver con los "recortes" que Conselleria ha aplicado sobre las plantillas de profesorado sobre todo en dos áreas: Formación Profesional (FP) y Atención a la Inclusión. En FP los profesionales más afectados han sido los expertos y especialistas a los que se les ha reducido drásticamente sus condiciones laborales y que están en huelga indefinida desde el pasado 3 de noviembre.

Además de esto, el colectivo docente también muchos meses protestando por sendos ajustes en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), y en las Escuelas de Adultos. En el caso de la atención a la inclusión, la peor parte se la llevan las aulas UECO para alumnado con necesidades educativas especiales que, pese a que la Conselleria las reforzó, aún tienen carencias severas.

Los recortes, sin embargo, son relativos, pues los datos oficiales de Conselleria muestran que la plantilla de profesores ha crecido de 81.500 a 83.000 en el último curso, eso sí, sobre todo en Infantil y Primaria.

Reducción de ratios

Una petición histórica del profesorado es la reducción de las ratios de alumnado por aula. La alta concentración de estudiantes por docente dificulta la atención individualizada, el seguimiento de las necesidades específicas. Aunque el Gobierno de España ya ha anunciado un plan para bajarlas, los docentes no cesan de pedirlo en su protesta para asegurar esta medida. También reclaman una mayor rapidez en la cobertura de bajas en los centros educativos, un problema común en muchos centros escolares.

La cuarta reivindicación es una reducción de la burocracia que hoy -coinciden muchos docentes- asfixia a los centros escolares. Los sindicatos denuncian que esta sobrecarga de trabajo no solo desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia, sino que está afectando a la salud del profesorado y de los equipos directivos, generando estrés.

Infraestructuras recortadas

El profesorado lamenta la falta de inversión en la mejora de los centros educativos. Reclaman la recuperación de los presupuestos recortados en la partida de infraestructuras. El recorte es del 40% en el Plan Edificant (pasando de 306 a 183 millones), lo que paraliza o ralentiza la construcción y rehabilitación de colegios e institutos, afectando a las condiciones en las que aprenden los alumnos y trabajan los docentes.

El profesorado pide unas infraestructuras "dignas, seguras y adaptadas a un clima cambiante". Además, consideran "inaceptable" la "dejadez" del Consell en la rehabilitación y construcción de los centros educativos afectados por la dana.

Finalmente, los sindicatos incluyen una demanda política clave: la sustitución de la actual Ley de Libertad Educativa (una de las medidas estrella del Consell de PP y Vox) por "otra que defienda el valenciano". Argumentan que el texto actual "solo busca arrinconar el valenciano en la enseñanza", y exigen un marco normativo que garantice y potencie la lengua propia de la Comunitat en el sistema educativo.