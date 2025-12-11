El jefe de gabinete de Mazón declaró a la jueza que "no habló con Pradas sobre el envío del Es Alert"

El jefe de gabinete de Mazón José Manuel Cuenca declaró a la jueza que "no habló con Pradas sobre el envío del Es Alert", según la transcripción de su declaración que se ha notificado hoy enla causa de la dana. Una transcripción que llega justo un día antes de su segunda declaración ante la jueza y el fiscal de la dana, , ante sus evidentes contradicciones con los mensajes entregados por Salomé Pradas a la causa de la dana.

La jueza de la dana volvió a citar al jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, tras revelarse las órdenes que daba a la exconsellera Salomé Pradas el 29-O, tal como se desprende de los mensajes entregados por la extitular de Justicia e Interior, la semana pasada, según informaron fuentes del TSJCV. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra adoptó esta decisión en una providencia en la que asegura que "a la vista de los mensajes de whatsapp aportados por la defensa de la investigada Salomé Pradas, mediante escrito de fecha de 5 de diciembre de 2025, cítese nuevamente y a la mayor brevedad al testigo José Manuel Cuenca, a fin de recibirle nueva declaración testifical ante este juzgado".

Según la transcricpión de la declaración de Cuenca, el jefe de gabinete asegura que "mantuvo unos mensajes con la señora Pradas, porque le le hizo una consulta sobre la opción de confinar, que parece que se lo estaban planteando, porque había una presa con riesgo de reventar, y le hace el traslado sobre la competencia, que no sabía si era suya o de delegación. El declarante le dijo que él era periodista, que hablara con Cayetano, que es la persona que jurídicamente podía resolver esa duda, y no hablo más con ella hasta el día siguiente que se vieron en la Eliana. No hablaron sobre la posibilidad de envío de Es-alert".

Una versión que se da de bruces con lo que dijo realmente en los mensajes enviados a Pradas. "Salo, de confinar nada, por favor", llego a decirle el secretario autonómico a la consellera. Los mensajes con Pradas también revelan que a las 16.28 horas del 29-O se sabía del primer fallecido en Utiel y que Mazón respondió desde El Ventorro, a través de Cuenca: "Igual a las 19 horas vamos al 112".

Según dijo Cuenca ante la jueza "la gestión de las emergencias no es política, se basa en una cuestión puramente técnica, un criterio técnico" Y a un jefe de gabinete como él "le informan cuando quieren hablar con el presidente, la señora radas o el Sr. Valderrama o en su día Elisa Núñez, le dicen “Oye, hay un incendio, hemos evacuado”, pero jamás se les solicita ningún tipo de opinión ni se les consulta nada, cosa que le parece normal porque la gestión es técnica". Una perfecta teoria política que defendió en el juzgado después de haber exigido a la consellera Salomé Pradas "confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar, pero no toda la provincia", respondió sobre la idea de pedir en el Es Alert la petición a la ciudadanía de "permanezcan en sus casas".

Sobre la posible asistencia a Utiel, que tenía pensado para Mazón, esa tarde, Cuenca explicó que "le parecía interesante cuando acabara el Cecopi que ambos pudieran hacer una visita a la zona de Utiel. Para organizar esa visita, el presidente y la consellera tienen coche oficial y entiende que si saben a qué hora van a salir pues se llama a los coches y dicen “Oye, que venga el coche y me recoja que nos vamos a Utiel”. Era una "prospección suya de la idoneidad, siempre que se pudiera acceder a la zona, de que el presidente pudiera ir en compañía de la consellera, al PMA…" Una idea que "quedaba a la espera de que concluya el Cecopi , y ya están hablando la consellera y el presidente y el presidente de la diputación, él lanza la idea, le parece interesante, pero ya no se habla más de eso".

Según Cuenca, la siguiente conversación con el presidente es “¿dónde estás? Que me voy a acercar a l'Eliana con Josep Lanuza porque hay un problema con el metro”.