Levante-EMV, premiado por el Instituto Confucio de la UV

El Instituto Confucio de la Universitat de València (ICUV) ha celebrado este jueves sus 18 años de vida y dedicación a la difusión de la lengua y la cultura chinas en la Comunitat Valenciana.

El acto oficial lo ha presidido la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, en el histórico Paraninfo de La Nau. Asimismo, han asistido autoridades civiles y académicas tanto regionales como nacionales, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

Mestre ha destacado el elevado número de alumnos con que ha contado el ICUV durante estos años. Además, ha subrayado las iniciativas culturales enmarcadas bajo el lema 'Al servicio de la sociedad; y deseado que "estos 6.500 provechosos días sigan rindiendo frutos de renovación cultural y entendimiento mutuo".

Junto a la rectora, se han sentado representantes del Ayuntamiento, la Generalitat, la Cámara de Comercio y la Embajada de la República Popular China en España, a cargo de su Consejero de Educación. La universidad china contraparte de la UV, la Universidad Normal del Nordeste (NENU), ha estado representada por vía telemática por su rector, Xu Haiyang.

Con motivo de este aniversario, se han otorgado los Premios a la Difusión Cultural a varias instituciones que han colaborado con el ICUV a lo largo de los años, en agradecimiento a su labor y amistad.

Los premiados han sido tres directores de los Institutos Confucio de Iberoamérica, las Asociaciones de Empresarios Chinos de la Comunidad Valenciana, la cadena COPE, el diario Levante-EMV, que ha recogido la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás; El Corte Inglés, e instituciones como la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana.

La implicación del ICUV trasciende el ámbito académico para integrarse en la sociedad y así continuar la coherencia histórica que ha unido a China con Valencia, a través de la Ruta de la Seda, el arroz, la pólvora o la porcelana. El número 18 que acompaña al aniversario simboliza la prosperidad y la buena fortuna, así como la mayoría de edad de una institución ya madura y consolidada en la sociedad valenciana.

Por otra parte, el director del ICUV, Vicente Andreu, interpreta este aniversario como "el inicio de un brillante y continuo recorrido transversal", del cual surge el proyecto Confucio20, que aspira a expandir su labor divulgativa al ámbito de la investigación académica entre Estados, y que se materializará cuando se cumplan los 20 años de existencia del centro.

En representación del alumnado del ICUV, han intervenido las alumnas Aurora Rojas y Àngels Corma, sendas ganadoras del concurso de talentos Puente Chino que se celebra cada año en los ámbitos local y nacional. El acto ha sido inaugurado y clausurado por una banda de percusión, la batuchina, un concepto ideado por el ICUV para amalgamar las tradiciones musicales y culturales que sirven de enlace entre ambos pueblos.