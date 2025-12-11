Llorca disfruta de su primer baño de masas patrocinado por Catalá

Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, ha disfrutado esta noche de la recién estrenada alianza con la alcaldesa de València, María José Catalá. Tras una semana cumpliendo con los trámites del desembarco en el Palau de la Generalitat (investidura, toma de posesión, remodelación del Consell), y algunas visitas simbólicas a la zona cero de la dana, el nuevo president se ha encontrado con la militancia este jueves.

Ha sido en territorio Catalá, la ciudad de Valencia. El PP municipal ha celebrado su tradicional cena de Navidad, que el año pasado no se llevó a cabo por la dana, y que se ha convertido en una exhibición de músculo orgánico delante del máximo representante del PP autonómico y también de la dirección nacional. “El Partido Popular de la Comunitat puede contar con nosotros. 'President', puedes contar con nosotros” ha proclamado Catalá en el discurso que ha dirigido a los presentes, entre los que se encontraba el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, al que el PPCV intentó aupar como nuevo líder de la Generalitat tras la dimisión de Mazón antes de que Génova designara a Pérez Llorca.

Llorca no falta a la cita

Llorca no ha querido faltar a la cita y ha ajustado su agenda de este jueves para estar presente en la cena, que en el actual contexto tiene el máximo interés político. El nuevo inquilino del Palau ha tenido durante su aterrizaje en la Generalitat gestos de complicidad con Catalá, muy bien conectada con la dirección nacional. Especialmente con la confección del nuevo Consell.

Han sido 500 asistentes, señalan desde el partido, que ha dejado a gente fuera del salón del Hotel SH Palace. El encuentro ha tenido también representación nacional, con la visita del secretario general del PP, Miguel Tellado, ante quien la alcaldesa ha proclamado que no tolerará que "el Gobierno ignore a València" y reivindiado un plan sur metropolitano. La alcaldesa y presidenta del PP de la ciudad de València ha exhibido logros de sus dos años de gobierno y no ha dudado en volver a atizar los casos de abusos a mujeres que cercan al PSOE.