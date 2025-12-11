La Navidad ilumina cada rincón de Arena

Se escuchan las primeras notas de villancicos, las luces festivas se encienden y la ilusión se va notando en cada tienda, en cada rincón. ¡ La Navidad ya está aquí ! Y en el Centro Comercial Arena están listos para ofrecer a sus visitantes una experiencia mágica y familiar.

Tras el tradicional encendido navideño, llega la visita más esperada: la de Papá Noel y su inseparable elfo, que van a repartir abrazos y a sorprender a los peques con un cuentacuentos muy interactivo. Los turnos podrán reservarse próximamente a través del Club Xperience . Estos queridos personajes recibirán a los asistentes y sus cartas en el Espacio Xperience Arena (primera planta) los días 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 22 de diciembre, de 17.30 a 21 horas; 13 y 20 de diciembre, de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas; y 14, 21 y 23 de diciembre, de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Una gran novedad para este año es el simpático y dicharachero cartero Real, que le hará el relevo a Papá Noel a partir del 27 de diciembre en el Espacio Xperience Arena. Previa reserva de turno , el emisario de los Reyes Magos atenderá junto a su ayudante a los niños y a las niñas en las siguientes fechas y horarios: del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas; y el 5 de enero, de 11 a 14 horas.

Momentos para el recuerdo que quedarán inmortalizados con preciosas fotos para enviar a familiares y a amigos y que se van a reforzar con otra novedad de 2025: un entrañable espacio de photocall con el que los clientes podrán ganar premios por sacarse las instantáneas más bonitas y divertidas a partir del 5 de diciembre.

En Arena, podrás conocer a Papá Noel, entregarle la carta e incluso hacerte una foto con él. / C. C. A.

A su vez, el papel para envolver los regalos de Navidad corre a cargo del punto de información (primera planta) desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero. Y allí mismo van a estar ubicados los buzones de Papá Noel y de los Reyes Magos para poder enviar las cartas llenas de deseos y de ilusión en las mismas fechas.

Actividades infantiles con el Club Xperience

Pero la magia no termina aquí, ya que Kids Xperience Arena, el club infantil favorito de los peques, tiene preparada una programación especial de Navidad repleta de talleres para fomentar la creatividad de los participantes y personalizar la decoración del árbol de cada hogar. Estas divertidas actividades se celebran los días 23, 29 y 30 de diciembre, de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas; 27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Y, de la mano de Kids&Us, el 13 de diciembre los niños y las niñas tienen la oportunidad de descubrir la historia de Duster, el elfo inventor de Papá Noel, cuyas creaciones a menudo ponen a prueba la Navidad. Las inscripciones se realizan a través del Club Xperience .

Solidaridad sin fronteras en Arena

Estas son fechas que invitan, más que nunca, a pensar en los demás y Arena abre sus puertas a dos iniciativas solidarias que facilitan ese deseo de apoyo de sus visitantes.

Por un lado, las jornadas de donación de sangre del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, que regresan los días 23 y 30 de diciembre y 4 y 5 de enero, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas en el Espacio de Desarrollo Sostenible (primera planta).

Esta Navidad, servicios exclusivos para sus visitantes. / C. C. A.

Por otro lado, Mou-te , el proyecto de formación laboral para personas con discapacidad, se instala en la planta semisótano (frente a Family Cash) para dar a conocer Monamur , su área textil, encargada de la confección de prendas y complementos de accesibilidad universal. Ponen a la venta sus últimas elaboraciones: árboles de Navidad realizados en tela en colaboración con su alumnado, así como centros de mesa y sus adornos festivos especiales mou-te-te. Atienden al público los días 5 y 6 de diciembre, del 12 al 14 de diciembre y del 19 al 23 de diciembre, de 17 a 22 horas, y el 7 de diciembre, de 17 a 21 horas.

Ya se vive la época más emotiva y luminosa del año y con las actividades navideñas del Centro Comercial Arena tienes asegurada la magia y la diversión familiar sin salir de Valencia. ¿Qué más se puede pedir?

Un entorno comercial con servicios exclusivos para sus clientes

Una jornada de actividades de Navidad con Papá Noel merece tomarse un respiro en las áreas de descanso de Arena y acudir a los puntos de recarga de dispositivos móviles si te quedas sin batería. Si tienes cualquier duda sobre dónde encontrarlos, tanto el punto de información de tu centro comercial abierto en Valencia como su servicio de WhatsApp (646 041 574) están a tu disposición.

Arena atiende a diversas actividades del retail, en especial a la moda y al equipamiento personal, y tiene una amplia oferta de alimentación, servicios, salud y restauración, de lunes a domingo. También de ocio familiar, que se nutre de los talleres infantiles de Kids Xperience Arena, que se renuevan cada fin de semana.

Al mismo tiempo, el Centro Comercial Arena mejora la experiencia de compra de sus clientes gracias a sus 3 horas de parking gratis y es un espacio ‘pet friendly’, por lo que puedes recorrer con tu mejor amigo peludo sus zonas de paso y entrar en algunas de sus tiendas, según la política de acceso a mascotas de cada una de ellas.